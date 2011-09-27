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К 2020 году доходы от мобильных игр вырастут на 66%, до $65 млрд

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К 2020 году доходы от мобильных игр вырастут на 66%, до $65 млрд

Согласно аналитическому агентству Newzoo, доходы мобильной игровой индустрии вырастут с $38,6 млрд за 2016 год, до $65 млрд в 2020 году. В общей сложности, рост составит 66%.

Большая часть дохода будет достигнута благодаря Азиатско-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и Африке, при этом более развитые рынки Северной Америки и Европы, будут продолжать рост стабильными низкими темпами. Сумма доходов магазинов приложений, вырастет с $46,2 млрд в 2016, до $85 млрд в 2020 году. Несмотря на положительную тенденцию, игры будут терять свой процент от общего дохода, что снизит показатель с 84% в 2016, до 76% в 2020. А пока, игры будут набирать обороты, что даст возможность увеличить доход на 19% за 2017 год.


Среди мобильных игр, самым крупным поставщиком остается Tencent, это касается, как iOS, так и Google Play. На втором месте, для iOS, NetEase со своими компаниями Supercell, King, and MZ.

В конце 2016 года, 2,6 млрд людей стали активными пользователями смартфонов, что составляет примерно 31% от общего числа людей на Земле. К 2020 году, полк пользователей смартфонов увеличится до 3,6 млрд людей.

Самым крупным производителем смартфоном, является Samsung - 859 млн устройств. Второе место занимает Apple - 704 млн мобильных устройств. В общей сложности, всего две компании владеют 56% рынка.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается - 717,3 млн пользователей смартфонов. С учетом Европы и Ближнего Востока и Африки - это около 80%.


К 2020 году, Азиатско-Тихоокеанском регион станет самым крупным по числ владельцев мобильных устройств - 3,6 млрд, и станет самым крупным по темпам роста.

Еще одним немаловажным фактом, станет рост числа пользователей смартфонов в Латинской Америке, что позволит обогнать Северную Америку уже в ближайшие годы.

Перевод специально для MMGP.ru

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деньги, игры, инвестиции, смартфон
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