Производитель умных камер для конференций Huddly привлек $10 млн

Для участия в видеоконференциях требуется немного больше, чем обычная камера смартфона, а для крупных компаний у которых удаленное общение происходит достаточно часто, стандарты по качеству связи еще выше. Компания Huddly надеется помочь с решением этой проблемы и для этого привлекла инвестиций на сумму в $10 млн.



Норвежский стартап продает компактные камеры предназначенную именно для географически разбросанных команд и компаний. Устройство Huddly GO представляет собой 16-мегапиксельную камеру, в прямоугольном корпусе, которую возможно закрепить или на ноутбуке, поверх веб-камеры или установить на любую поверхность благодаря штативу. Еще одним преимуществом Huddly GO, является большой угол обзора в 150 градусов, при это качество видео позволяет рассмотреть собеседника, даже если он сидит далеко.



Исполнительный директор Huddly Томас Холст, подчеркнул, что наличие в камере функции "pan-tilt-zoom" позволяет выделять и приближать определенную часть экрана, что позволяет лучше рассмотреть людей или предметы. Такой подход очень может упростить общение инженера и руководителя, когда необходимо ближе рассмотреть прототип без потребности передвигать предмет ближе к камере.



Полученные стартапом средства будут использованы для расширения функциональных возможностей Huddly GO. В число прочих войдет и отслеживание работы камеры удаленно или по другому "компьютерное зрение", для определения, как же менеджеры используют камеры. Камера будет определять и передавать информацию о количестве участников в разговоре, обсуждаемой теме и условиям освещения. В Huddly надеются, с помощью своей камеры, улучшить взаимодействие членов команд имеющих разное географическое расположение.



Представители стартапа не назвали имена инвесторов осуществивших вклад в компанию. В общей сложности, Huddly удалось получить около $20 млн инвестиций и еще $3 млн грант на исследования.



Перевод специально для MMGP.ru



Для участия в видеоконференциях требуется немного больше, чем обычная камера смартфона, а для крупных компаний у которых удаленное общение происходит достаточно часто, стандарты по качеству связи еще выше. Компания Huddly надеется помочь с решением этой проблемы и для этого привлекла инвестиций на сумму в $10 млн.Норвежский стартап продает компактные камеры предназначенную именно для географически разбросанных команд и компаний. Устройство Huddly GO представляет собой 16-мегапиксельную камеру, в прямоугольном корпусе, которую возможно закрепить или на ноутбуке, поверх веб-камеры или установить на любую поверхность благодаря штативу. Еще одним преимуществом Huddly GO, является большой угол обзора в 150 градусов, при это качество видео позволяет рассмотреть собеседника, даже если он сидит далеко.Исполнительный директор Huddly Томас Холст, подчеркнул, что наличие в камере функции "pan-tilt-zoom" позволяет выделять и приближать определенную часть экрана, что позволяет лучше рассмотреть людей или предметы. Такой подход очень может упростить общение инженера и руководителя, когда необходимо ближе рассмотреть прототип без потребности передвигать предмет ближе к камере.Полученные стартапом средства будут использованы для расширения функциональных возможностей Huddly GO. В число прочих войдет и отслеживание работы камеры удаленно или по другому "компьютерное зрение", для определения, как же менеджеры используют камеры. Камера будет определять и передавать информацию о количестве участников в разговоре, обсуждаемой теме и условиям освещения. В Huddly надеются, с помощью своей камеры, улучшить взаимодействие членов команд имеющих разное географическое расположение.Представители стартапа не назвали имена инвесторов осуществивших вклад в компанию. В общей сложности, Huddly удалось получить около $20 млн инвестиций и еще $3 млн грант на исследования.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)

Куда инвестируют лучшие хайп блогеры?Узнай!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________