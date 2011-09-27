Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,224 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Производитель умных камер для конференций Huddly привлек $10 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:21
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,564
Благодарностей: 1,847
УГ: 31
КП: 0.418
подарки
награды Манимейкер 
Производитель умных камер для конференций Huddly привлек $10 млн

Для участия в видеоконференциях требуется немного больше, чем обычная камера смартфона, а для крупных компаний у которых удаленное общение происходит достаточно часто, стандарты по качеству связи еще выше. Компания Huddly надеется помочь с решением этой проблемы и для этого привлекла инвестиций на сумму в $10 млн.

Норвежский стартап продает компактные камеры предназначенную именно для географически разбросанных команд и компаний. Устройство Huddly GO представляет собой 16-мегапиксельную камеру, в прямоугольном корпусе, которую возможно закрепить или на ноутбуке, поверх веб-камеры или установить на любую поверхность благодаря штативу. Еще одним преимуществом Huddly GO, является большой угол обзора в 150 градусов, при это качество видео позволяет рассмотреть собеседника, даже если он сидит далеко.

Исполнительный директор Huddly Томас Холст, подчеркнул, что наличие в камере функции "pan-tilt-zoom" позволяет выделять и приближать определенную часть экрана, что позволяет лучше рассмотреть людей или предметы. Такой подход очень может упростить общение инженера и руководителя, когда необходимо ближе рассмотреть прототип без потребности передвигать предмет ближе к камере.

Полученные стартапом средства будут использованы для расширения функциональных возможностей Huddly GO. В число прочих войдет и отслеживание работы камеры удаленно или по другому "компьютерное зрение", для определения, как же менеджеры используют камеры. Камера будет определять и передавать информацию о количестве участников в разговоре, обсуждаемой теме и условиям освещения. В Huddly надеются, с помощью своей камеры, улучшить взаимодействие членов команд имеющих разное географическое расположение.

Представители стартапа не назвали имена инвесторов осуществивших вклад в компанию. В общей сложности, Huddly удалось получить около $20 млн инвестиций и еще $3 млн грант на исследования.

Перевод специально для MMGP.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
Куда инвестируют лучшие хайп блогеры?Узнай!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Tigrenish на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции, стартап, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Metamaterial Technologies привлек $8.3 миллиона для развития умных материалов inik1080 Горячие новости 0 12.04.2017 00:32
Data MATRIX, производитель ПО для клинических исследований привлек 160 млн. руб. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.12.2016 16:05
Производитель умных промышленных технологий Worximity Technology привлек $2 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 02.12.2016 23:18
Китайский производитель умных электровелосипедов Tsinova привлек $23 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.11.2016 15:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар skulll
Instantdailypay - instantdailypay.net
От skulll в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Plagin
Деньги от А (Альфа-Банк) до Я (Яндекс)
От Plagin в разделе «Яндекс-Деньги»
Аватар clipman77
Google подтвердила смерть Project Ara
От clipman77 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Оценка реальной компании методами оценки хайпа
От AlexProfitA в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар kamol_mix
X-Speed Profit - RCB 200% с каждого вклада бессконечно
От kamol_mix в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Российский стартап «Мерката» привлек около 50 млн рублей
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,224
Тем
466,926
Сообщений
11,525,750

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube