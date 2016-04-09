Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Безрисковые инвестиции

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Старый Сегодня, 11:53
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Безрисковые инвестиции
Без рисковые инвестиции. Хеджирование ваших рисков переводом наших денег на риск капитал.
Предложение партнерства ограниченно.
Уважаемые инвесторы, коллеги, начинающие трейдеры! Наша команда работает на фьючерсном рынке СМЕ уже более 7 лет, в основном средне срочно, но к настоящему моменту для внутридневных торгов мы создали алгоритм торговли под фьючерс на совокупный индекс немецкой экономики Dax , который базируется на обьемах (профиль рынка) ,балансе рынка , контрольном времени входов и выходов в рынке. Все это позволяет нам с супер коротким и обоснованным стопом, а следовательно и с маленьким риском, 1 к 5 или 1к 8 (соотношение риск к прибыли)зарабатывать внутри европейской и американской сессии. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ вам без рисковые инвестиции и заработок вместе с нашей командой! Все просто и взаимовыгодно! МЫ переводим вам 500$ по договору хеджирования риска , а вы открываете у американского брокера АМР или Dormann, торговый счет и вносите на него 3000$, ставите (заказываете) у русскоязычного менеджера опцию лимита потерь на наши 500$ (мы рискуем своими) в случае просадки на эту сумму счет заблокируется и станет недоступным для торговли и вы не потеряете больше чем наши 500$. Маржинальный залог для одного контракта составляет 2500$. Длина дневного ценового хода от 40 до 80 тиков. Стоимость тика 12$. Длина Стоп лосс 12 тиков. Торговля одним контрактом приносит от 300$ до 700$ в день. Средняя прибыль по месяцу около 5000$. Заработанную прибыль выводите вы и переводите 80% нашей команде по договору консультационных услуг , а 20% оставляете себе. Это составит около 1000$ в месяц. Наше сотрудничество интересно нам для страхования вывода ,и обналичивания средств.
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