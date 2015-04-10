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Стартап для покупки акций Robinhood привлёк инвестиции от DST Global Юрия Мильнера
Стартап для покупки акций Robinhood привлёк инвестиции от DST Global Юрия Мильнера при оценке в $1,3 млрд
Приложение для торговли акциями без комиссии Robinhood привлекло $110 млн в инвестиционном раунде C при оценке $1,3 млрд, тем самым став стартапом-«единорогом» (стартапы, чья стоимость более $1 млрд). Компания достигла 2 млн пользователей и 17% месячного роста доходов за счет подписки на продукт Robinhood Gold, пишет TechCrunch.
Раунд возглавил венчурный фонд DST Global Юрия Мильнера, а инвесторами проекта стали NEA, Index Ventures и Ribbit Capital, Thrive и Greenoaks. Всего за четыре года существования Robinhood привлек инвестиции на сумму $176 млн.
По словам сооснователя Robinhood Байджу Бхатта, ежемесячно в сервисе регистрируется около 140 тысяч новых пользователей.
Приложение позволяет торговать акциями компаний без комиссии за проведение сделок. Монетизируется Robinhood с помощью платной подписки Gold, которая позволяет пользователям занимать в два раза больше денег для последующего проведения сделок, а также пропустить трехдневный период ожидания и совершать операции мгновенно. Цена предложения составляет от $6 до $15 в месяц за небольшие счета. Подписка стоимостью $200 в месяц позволяет брать в долг до $50 тысяч.
Кроме того, 26 апреля Robinhood запустил реферальную программу для привлечения новых пользователей. Она работает следующим образом: когда один пользователь регистрируется по ссылке, присланной другим пользователем, оба получают долю случайно выбранной компании из перечня, в котором присутствуют Facebook, Apple, RiteAid, Ford и General Electric.
В мае 2015 года в Robinhood инвестировал фонд Vaizra Investments Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили.
источник - vc.ru