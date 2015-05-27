Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,224 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

РЖД разрабатывает беспилотные поезда

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:17
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,182
Благодарностей: 376
УГ: 1
КП: 0.285
подарки
РЖД разрабатывает беспилотные поезда
РЖД разрабатывает беспилотные поезда

На сайте госзакупок появилась информация о том, что российский перевозчик ищет разработчиков технологии беспилотного движения поезда. Максимальная цена контрактов с учетом НДС составляет 318 млн рублей, пишет газета «Ведомости».



Беспилотные поезда, по предварительному плану, начнут курсировать на Московской и Октябрьской железных дорогах. Кроме того, подрядчики должны будут разработать систему управления беспилотным поездом на Московском центральном кольце. Работы должны быть выполнены до конца 2019 года.

В 2015 году на станции Лужская в Ленинградской области впервые появилась автоматическая система роспуска вагонов. Также специалисты отрабатывают удаленную схему управления тепловозом. Система позволит одному машинисту направлять сразу несколько составов.
Тестирование беспилотных грузовиков в России начнется в мае. В августе первая самоуправляемая фура отправится в рейс по маршруту Москва-Краснодар.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
BigBoi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В британские поезда будут пускать без билетов Сергей Горин Новости технологий и интернета 18 08.09.2016 15:22
США потратят на скоростные поезда миллиарды Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 5 31.08.2016 15:55
РЖД заинтересовались проектом вакуумного поезда Hyperloop Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.05.2016 18:19
Беспилотные комбайны в России Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.01.2016 14:30
Deutsche Bahn купит поезда в Китае Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.05.2015 19:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар rayan2015
Скрипты Хайпов, по смешным ценам
От rayan2015 в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватара нет
Как перстать беспокоиться и начать зарабатывать деньги прямо сейчас на Форекс
От maslou в разделе «Литература Forex»
Аватар andylmqs
ozinedaily - ozinedaily.com
От andylmqs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Экономика рухнет окончательно! В Раде заявили о готовности ввести военное положение
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Азиатские банки будут больше инвестировать в IT
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ZonaWMZ
ВАЗ21093
От ZonaWMZ в разделе «Авто»
.     
Пользователей
409,224
Тем
466,926
Сообщений
11,525,750

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube