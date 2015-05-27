РЖД разрабатывает беспилотные поезда
На сайте госзакупок появилась информация о том, что российский перевозчик ищет разработчиков технологии беспилотного движения поезда. Максимальная цена контрактов с учетом НДС составляет 318 млн рублей, пишет газета «Ведомости».
Беспилотные поезда, по предварительному плану, начнут курсировать на Московской и Октябрьской железных дорогах. Кроме того, подрядчики должны будут разработать систему управления беспилотным поездом на Московском центральном кольце. Работы должны быть выполнены до конца 2019 года.
В 2015 году на станции Лужская в Ленинградской области впервые появилась автоматическая система роспуска вагонов. Также специалисты отрабатывают удаленную схему управления тепловозом. Система позволит одному машинисту направлять сразу несколько составов.
Тестирование беспилотных грузовиков в России начнется в мае. В августе первая самоуправляемая фура отправится в рейс по маршруту Москва-Краснодар.