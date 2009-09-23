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У Трампа предложили масштабное сокращение налогов в США

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У Трампа предложили масштабное сокращение налогов в США


Представители американской президентской администрации Дональда Трампа представили на суд общественности Соединённых Штатов Америки свою реформу в сфере налогообложения страны. Эта реформа предполагает уменьшить значительно количество налогов для корпораций, а именно уменьшение с 35 процентов до небольших 15 процентов. Информация была опубликована в издании Deutsche Welle.

Также программа предполагает уменьшение налогов для жителей страны и значительное уменьшение регуляции рынка Соединённых Штатов Америки.

Но основываясь на законах Соединённых Штатов Америки, вносить поправки в структуру налогов страны может только Конгресс страны. Парламент встретил программу лишь как точку начала для обсуждения столь важного вопроса.

Представитель министерства финансов Соединённых Штатов Америки Стив Мнучин заметил, что дальнейшее внедрение этой программы повлечёт за собой значительный экономический всплеск в стране.

Примечательно, что последний раз Соединённые Штаты Америки меняли своё налоговое законодательство в далёком 1986 году ещё при республиканце Рональде Рейгане, исполнявшего роль президента Соединённых Штатов Америки в то время.



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