Торговая аналитика от Т_Т

⚠Торговая рекомендация, для участников Школы трейдеров T&T от 27.04.17 по фьючерсу CL: ⚠
Приоритетный вариант на ближайшие 2 недели - лонг. На данный момент нефть находится 100 пунктовом флете (49,10 - 50,10) и крупные участники накапливают объёмы и "топливо" для похода наверх. В нём мы можем находиться до конца недели, либо до тех пор пока извне (политическое основание) не пройдёт раздражитель или критическая масса шортов не накопиться.
✅ Intra-Day:
Прощупывать рынок от уровня 49,30.
Оптимальные цели: 49,80 и 50,10
✅ Intra-Weekly:
Первая область покупок: 49,00-49,30
Вторая область покупок: 50,15-50,00 во время коррекции от Цели #1.
При преодолении Цели #1, советую держать до Цели #3, но допускаю, что в этот раз будет обновление хая, а это уже 55,00 и выше. https://pp.userapi.com/c837634/v8376...MXLvuW87cU.jpg
В чём на данный момент сложность нефти?
1) Зелёными областями я выделил фикс-префикс, он был отмечен Андреем Рубцовым ещё вчера утром и оттуда мы красиво ушли наверх.
Так вот, проблема в том, что мы практически вернулись, а это не есть хорошо.
Плюс в районе 49,80 (LPS и РОС понедельника) было влито много объёмов. Цене попросту не дали возможности уйти.
2) Если посмотреть на второй скрин, то снизу есть индикатор Cumulative Delta или баланс по русски. Сравните какой идёт перекос по цене и балансу.
Как минимум все ненужные сделки "роботы" скинули и мы можем ожидать в ближайший месяц действительно хорошего движения. При наличия необходимого топлива. https://pp.userapi.com/c837634/v8376...7rrObU8rAY.jpg