McDonald’s хочет доказать, что может конкурировать с сетями здорового питания

Это сложная проблема: убедить людей, которые платят за классический американский жирный бургер, что вы можете предложить более качественную еду, нужную сейчас потребителям. Похоже, McDonald’s нашла выход из это непростой ситуации. Цена акций корпорации быстрого питания на этой неделе достигла рекордного уровня после того, как McDonald’s опубликовала отчет о прибыли в первом квартале — сигнал того, что компания преуспевает в конкуренции с новыми сетями быстрого питания, которые пытаются отобрать долю MCD на рынке.
Но продавать просто вкусные бургеры недостаточно. Поскольку люди постоянно переходят на правильное питание и ищут просты способы для его покупки, McDonald’s следует за Panera Bread Company, Chipotle Mexican Grill и Starbucks. Ранее в этом месяце компания объявила о том, что в бургерах будет только свежая говядина. Еще McDonald’s работает над услугой мобильной услугой «заплати-забери», которая позволит предварительно заказывать еду с помощью телефона.
Акции McDonald’s и других сетей питания:
Похоже, что действия исполнительного директора Стива Истербрук приносят плоды, и Уолл-стрит обратил на этом внимание. В этом году акции McDonald’s опережали по показателям роста конкурентов Taco Bell, KFC и Pizza Hut (всю сеть Yum Brands). Это позволит сети быстрого питания конкурировать с такими заведениями, как Panera Bread и Chipotle. На этой неделе компания сообщила, что продажи в первом квартале в магазинах увеличились на 2% по сравнению с прошлым годом.
«Истербук и его команда смогли разблокировать накопившуюся прибыль McDonald’s, пишет аналитик Credit Suisse Джейсон Уэст. – Советуем покупать акции корпорации быстрого питания, которые опережали по росту своим конкурентов в пяти из шести последних кварталов».
Особенно радует то, что McDonald’s удалось идти в ногу со временем, и превзойти рынок ресторанов. Big Burger опережает рестораны в росте цен на акции:
Чтобы поддержать импульс роста, на этой неделе Истербрук сообщил инвесторам, что компания будет улучшать качество продуктов. McDonald’s откажется от яиц от свободных кур, начнет добавлять в бургеры свежую говядину, и разрабатывать технологии, доступные для потребителей. В Канаде компания протестировала специальные киоски, заменяющие кассиров, а в результате их успеха количество таких установок увеличилось вдвое.
Перевод специально для mmgp.ru