Alibaba выводит свой платежный сервис на российский рынок Платежный сервис Alibaba Group — Alipay – выходит на российский рынок, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Это связано с увеличением в России числа китайских туристов. Пользоваться сервисом могут преимущественно обладатели карт, эмитированных китайскими банками. Сервис представляет собой виртуальное хранилище, куда передаются деньги за оплаченные товар, до того как он поступит покупателю.







По данным отчета ассоциации Better Than Cash Alliance, в 2016 г. при помощи Alipay был переведен $1,7 трлн, тогда как в 2012 г. — всего $70 млрд. Для сравнения, у PayPal в 2016 г. сумма транзакций составила $354 млрд. В ближайшие 10 лет Alipay планирует увеличить количество пользователей с нынешних 450 млн до 2 млрд и довести долю иностранных пользователей до 60%.

Первые терминалы для работы сервиса в российских розничных точках появятся в конце апреля. Их оснастит партнер Alipay в России Модульбанк. Прием Alipay начнут популярные у туристов сети по продаже янтаря «Янтарь России», сувениров, российских и советских часов. «Сейчас к запуску технологии готовятся сразу несколько московских компаний. Все это бизнесы, работающие с китайскими туристами. Они расположены в основном в районе Старого Арбата, самого привлекательного для данной аудитории места. Среди первых клиентов есть несколько ювелирных магазинов, сувенирные лавки, часовой магазин, несколько гостиниц и хостелов», — рассказал глава «Модулькассы» и руководитель проекта Максим Митусов. По его словам, к концу года Модульбанк планирует продать 3000–5000 устройств для приема платежей Alipay. Сервис также обеспечивает прием платежей на площадке «AliExpress Молл».

«По нашей оценке, десятки тысяч торговых точек в России заинтересованы в увеличении объемов продаж китайским туристам», — сообщил директор по развитию бизнеса Alipay в России и СНГ Богдан Задорожный. Это касается магазинов люксовых товаров и duty-free.

Россия не входит в топ-направлений у китайцев, но поток туристов растет. По итогам 2016 г. число поездок увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,288 млн. Средний объем трат за одну туристическую поездку у китайцев составляет $4000 на человека, пояснил Задорожный.



