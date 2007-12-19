Конкурсы на демо-счетах с реальными призами от «ИнстаФорекс»
Среди брокеров, которые проводят конкурсы для трейдеров, смело можно называть компанию «ИнстаФорекс». Количество регулярных конкурсов на данный момент составляет 9.
Мы будем рассматривать только те, что проводятся на демосчетах, а значит, не требуют вложения собственных средств.
Общие правила конкурсов
1. Все конкурсы доступны только для зарегистрированных на сайте брокера участников, которые прошли идентификацию.
2. Полученные призы недоступны для снятия, но их можно использовать в реальной торговле и получать на них прибыль.