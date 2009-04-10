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Администрация Трампа представила налоговую реформу

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Администрация Трампа представила налоговую реформу
Президент США Дональд Трамп предлагает радикально сократить налог на прибыль бизнеса и вывести из-под налогообложения зарубежные прибыли американских корпораций, снизить максимально возможную ставку подоходного налога для физлиц, отменить налоги с наследства и подарков. Это следует из плана, который в среду, 26 апреля, представили министр финансов США Стивен Мнучин и главный экономический советник Белого дома Гэри Кон, пишет РБК.

Ранее в среду, анонсируя налоговый план, Мнучин утверждал, что это "крупнейшая налоговая реформа и крупнейшие сокращения налогов" в истории Соединенных Штатов.

Обнародованный план предлагает сократить ставку федерального налога на прибыль компаний более чем наполовину, с 35 до 15%. Причем по ставке 15% будут платить и структуры типа партнерств (LLC), которые сейчас федеральным налогом на прибыль не облагаются (доходы таких компаний включаются в личные налоговые декларации их владельцев).

В результате использование LLC, которая может включать единственного партнера, может стать лазейкой для богатейших американцев: вместо индивидуального подоходного налога, достигающего 30%, они смогут платить 15%.

Трамп-бизнесмен сам активно использовал форму собственности LLC. Сокращение налогов на бизнес будет частично профинансировано за счет разового пониженного налога на прибыль американских корпораций, репатриированную из-за рубежа.

Сейчас американские компании обязаны платить налог в 35% с прибылей, полученных по всему миру, но налог с зарубежной прибыли может быть отложен до тех пор, пока компания не вернет эти деньги в США. Администрация Трампа хочет простимулировать репатриацию зарубежных прибылей за счет пониженного налога (по данным Bloomberg, он может составить 10%), после чего власти перейдут на "территориальный" принцип налогообложения - вообще перестанут облагать налогом международную прибыль американских корпораций.

Мнучин на презентации плана отказался назвать возможный размер разового налога на зарубежную прибыль, сказав лишь, что администрация работает над этим с Сенатом и Палатой Представителей, и заверив, что это будет "очень конкурентоспособная ставка, которая позволит вернуть триллионы долларов". В сфере персональных налогов правительство Трампа предложило упростить взимание подоходного налога - сократить с семи до трех количество ставок, применяемых к доходу индивидуального налогоплательщика или семейной пары в рамках прогрессивной системы налогообложения.

По текущему законодательству супруги, например, зарабатывающие на двоих более $471 тыс. в год (самая обеспеченная категория с точки зрения подоходного налога), платят 10% с первых $18,7 тыс., 15% с последующих $57,2 тыс., 25% - с последующих $77,2 и т.д. (всего семь ярусов с максимальной ставкой в 39,6%, применяемой к той части дохода, которая превышает $470,7 тыс.).

Трамп предлагает оставить только три ставки - 10, 25 и 35%, но поскольку не ясны уровни дохода, к которым будут применяться эти ставки, пока невозможно сказать, как изменится налоговая нагрузка на различные группы граждан. Институт Tax Policy Center оценивал в октябре, основываясь на предвыборной программе Трампа, что его налоговый план в среднем понизит налоги для всех групп домохозяйств, подразделяющихся по степени обеспеченности, но для более богатых семей эффект будет внушительнее.

Администрация также пообещала увеличить практически вдвое так называемый стандартный налоговый вычет, так что семейная пара будет освобождена от налогообложения первых $24 тыс. из их суммарного годового дохода. "По существу мы вводим нулевую ставку налога - да, нулевую ставку - для первых $24 тыс., которые зарабатывают супруги", - сказал Гэри Кон на брифинге.

Источник - economics.unian.net
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