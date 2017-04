myhyipsnet Профессионал

Naelum - Naelum.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт Apr 24, 2017



языки: EN



Новый проект: Naelum







Описание программы

Цитата:

Naelum.com are traders and analysts who have extensive experience in technical and fundamental analysis in financial markets. And now we joined our efforts in our own online project to take a step into a new era of honest, transparent and profitable investments.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: Naelum.com - это трейдеры и аналитики, которые имеют большой опыт технического и фундаментального анализа на финансовых рынках. И теперь мы присоединились к нашим усилиям в нашем собственном онлайн-проекте, чтобы сделать шаг в новую эру честных, прозрачных и прибыльных инвестиций. + Информация о компании

Цитата: + Company name: NAELUM CONSULTING LIMITED

+ Company No. : 09124201

+ Address: Brunel House 340 Firecrest Court, WA1 1RG, Centre Park, Warrington

+ Email: support@naelum.com + Инвестиционные планы:

Цитата: 6% daily for 21 days / 6.4% daily for 23 days / 7% daily for 25 days Цитата: 6% daily for 21 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $200.00 6.00





6.4% Daily for 23 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $201.00 - $700.00 6.40





7% daily for 25 days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $701.00 - $10000.00 7.00 Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: 10$ / 10000$

* Реф. программа: 7%/2%/1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Manual

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-04-18 - Expires on 2018-04-18 - Updated on 2017-04-18

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U14026105. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to naelum.com User MYHYIPSNET.. Date: 17:12 24.04.17. Batch: 173845672.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

