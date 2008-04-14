Scalp-Fund - scalp-fund.com

SCALP INVEST Limited - компания, которая была юридически зарегистрирована в Великобритании в 2017 году. SCALP INVEST Limited предлагает инвесторам со всего мира выгодные условия для зарабатывания на рынке частных криптовалютных обменных операций и торговли.
Мгновенное снятие средств
Реферальная программа 12% -2% -1%
Профессиональная поддержка
Зарегистрированная компания
Стабильный доход
Прочная защита данных
Инвестиционные планы:
Цитата:
ПЛАН ФОНДА СКАЛЬПОВ
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
ЕЖЕДНЕВНО 2,0% 5,00 - 99,99 долл. США 2,00
ЕЖЕДНЕВНО 2,2% 100,00 - 499,99 долл. США 2,20
ЕЖЕДНЕВНО 2,5% 500,00 и более 2,50
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The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13807545. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to SCALP INVEST Limited User MYHYIPSNET.. Date: 03:25 27.04.17. Batch: 174121583.