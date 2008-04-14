Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,202 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Scalp-Fund - scalp-fund.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:55
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,158
Благодарностей: 2,912
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Scalp-Fund - scalp-fund.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: SCALP INVEST Limited

Планы nvestment 2,0% - 2,5% на 100 дней

Минимальный вклад $5

Рефские до 3 уровень - 12% - 2% - 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
SCALP INVEST Limited - компания, которая была юридически зарегистрирована в Великобритании в 2017 году. SCALP INVEST Limited предлагает инвесторам со всего мира выгодные условия для зарабатывания на рынке частных криптовалютных обменных операций и торговли.
Мгновенное снятие средств
Реферальная программа 12% -2% -1%
Профессиональная поддержка

Зарегистрированная компания
Стабильный доход
Прочная защита данных
Инвестиционные планы:

Цитата:
ПЛАН ФОНДА СКАЛЬПОВ
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
ЕЖЕДНЕВНО 2,0% 5,00 - 99,99 долл. США 2,00
ЕЖЕДНЕВНО 2,2% 100,00 - 499,99 долл. США 2,20
ЕЖЕДНЕВНО 2,5% 500,00 и более 2,50
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 174120342
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13807545 (Scalp Invest Limited)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to SCALP INVEST Limited User naale
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 06:12
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,717
Благодарностей: 386
УГ: 3
КП: 0.000
подарки
Re: Scalp-Fund - scalp-fund.com
I'm joined!
The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13807545. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to SCALP INVEST Limited User MYHYIPSNET.. Date: 03:25 27.04.17. Batch: 174121583.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Gold Nest Fund - goldnest.fund allegroman Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 757 06.07.2016 11:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар GHM
G-I-G - gold-investment-group.com
От GHM в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар SQMonitor
e-note.biz - E-note
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
подскажите пожайлуста
От dmitrii242 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Maxfield Capital вложился в американский стартап Pave
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Что дает штрафной балл?
От Antoxa22 в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Naale
Profit-league - profit-league.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,202
Тем
466,894
Сообщений
11,524,567

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube