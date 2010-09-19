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Стартап Token привлек $2,5 млн, чтобы с помощью AI помочь выбрать идеальный подарок

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подарки
Стартап Token привлек $2,5 млн, чтобы с помощью AI помочь выбрать идеальный подарок


Нет ничего лучше, чем вручить кому-то прекрасный подарок. Поэтому вполне естественно, что вручение неправильного подарка, который вы долго выбирали, но не смогли с ним угодить, является одним из самых неприятных ощущений.

Здесь и приходит на помощь стартап Token. Данный сервис, официально вышедший сегодня из стартап-студии Human Ventures, стремится взять на себя задачу выбора самого идеального подарка с помощью искусственного интеллекта.

Вот как это работает:

Пользователи загружают приложение и вводят немного информации о получателе подарка, включая его стиль поведения, как он связан с дарителем подарка, повод для дарения и общий бюджет расходов. Затем Token обрабатывает всю эту информацию через свою базу данных, в которой содержатся тысячи видов различных товаров от более чем 1000 брендов и розничных партнеров.

С помощью уникальной системы машинного обучения максимально суживается число оптимальных вариантов, и затем пользователю становится доступным для просмотра гораздо более узкий список подарков, что позволяет легко выбрать уже окончательный вариант.

Но что действительно делает Token особенным, так это то, что он предлагает комплексное обслуживание для каждого клиента. Вместо того чтобы отправлять человека на какой-нибудь сторонний сайт, Token позволяет пользователю совершать покупки непосредственно из своего приложения, а также помогает подобрать оригинальную упаковку для подарка, оформить его доставку и добавить к подарку настоящую рукописную открытку с поздравлениями.

Все рекомендации Token по выбору подарка являются бесплатными. Компания зарабатывает деньги, взимая небольшую комиссию за свои услуги с тех пользователей, которые покупают подарки на данной платформе, а также получает комиссию от розничных продавцов и брендов, когда продаются их продукты.

Хотя сегодня и есть несколько стартапов, которые хотят изменить способ выбора подарков, ни один из них так и не предложил такой комплексный сервис, как у проекта Token.

Генеральный директор компании Джонатан Джарвис отметил, что одним из главных преимуществ Token является его уникальный алгоритм машинного обучения.

”Такого рода технологии не было раньше, и это поможет нам успешно масштабировать свой сервис и сделать его доступным для миллионов пользователей, а также сделать его максимально продуманным и креативным“, – заявил Джарвис. ”Индустрия выбора подарков пока не очень развита. Сервис Token своевременно напомнит вам выбрать подходящий подарок, подобрать для него оригинальную подарочную упаковку и организовать доставку подарка. До сих пор никто не предлагал подобных комплексных услуг“.

Также Джарвис сообщил, что рынок подарков в одних только Соединенных Штатах оценивается в $131 млрд. Во время бета-тестирования Token зафиксировал средний показатель конверсии среди своих клиентов на отметке около 30 процентов, что для электронной коммерции является удивительным результатом.

Благодаря текущим инвестициям в размере $2,5 млн. в посевном раунде финансирования, возглавленным венчурной компанией Upfront Ventures, с участием фондов Slow Ventures и Human Ventures, Token, похоже, сможет успешно справиться с поставленной для себя задачей – помочь выбрать идеальные подарки для многих пользователей.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/04/26/to...-perfect-gift/

https://text.ru/antiplagiat/59013818727a7
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