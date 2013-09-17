tvorim-dobro.cc рефбэк 9% от вклада!!!

ТВОРИМДОБРО
9% от вашего вклада
Условия
: после регистрации по моей ссылке на ваш кошелек автоматически возвращается 7% от вашего вклада плюс 2% лично от меня по вашей заявке.
Для получения рефбэка от меня вам необходимо:
1)Зарегаться по моей ссылке tvorim-dobro.cc/?language=ru&partner=karatych
(мой логин в проекте karatych
, проверяйте!!! если не совпадает почистить куки)
2)Связаться со мной либо в этой теме либо в ВК vk.com/id340158585
оставив заявку где указываем:
- логин в проекте
- сумма вклада
- ваш кошелек
- платежная система
(выплачиваю только
Perfect money, Advanced Cash, Bitcoin, Payeer)
буду вам очень благодарен если вы отпишитесь в данной теме о получении рефбэка
в случае скама проекта выплаты сразу же приостанавливаются!