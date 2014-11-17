Wibotic привлек $2.5 миллиона, чтобы обеспечить автономную работу роботам

Wibotic, расположенная в Сиэтле (Вашингтон, США) компания-поставщик решений по беспроводной зарядке и управлению питанием для робототехнической промышленности, получила 2,5 миллиона долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Раунд возглавила компания Tsing Capital при участии Comet Labs, Digi Labs, W Fund, WRF Capital и Wisemont Capital.
Полученные средства будут использоваться, главным образом, для совершенствования продукта, а также увеличения объема продаж и маркетинговой деятельности.
Основанная в 2015 году Беном Уотерсом, выполняющим обязанности генерального директора, компания Wibotic предоставляет решения для беспроводного питания и управления батареей, которые повышают время бесперебойной работы и эффективность летающих, мобильных и плавающих роботов.
Когда робот приближается или беспилотник приземляется около беспроводной зарядной платформы Wibotic, та автоматически обнаруживает его присутствие и беспроводным путем заряжает батарею. Это позволяет роботизированным системам работать полностью автономно в течение всего срока службы батареи.
Зарядка аккумуляторов является серьезной проблемой, стоящей перед всеми видами коммерческого использования беспилотников. Решения WiBotic для беспроводного питания и аккумуляторов расширяют срок службы батарей и оптимизируют производительность дронов. Независимо от того, является ли беспилотник управляемым оператором или полностью автономным, дроны могут выполнить больший объем работы. Таким образом можно выделить следующие выгоды:
- увеличенное время полета,
- больший диапазон полета,
- полностью автономный и независимый от непогоды процесс зарядки.
Коммерческие мобильные роботы должны быть надежными, особенно при использовании в больницах, системах безопасности, автоматизации складов или управления складскими запасами. Но обслуживание парка мобильных роботов может быть дорогостоящим делом. WiBotic может снизить затраты за счет оптимизации операций парка, сокращения необходимости в большом количестве роботов и общего пространства для их содержания.
Надежной альтернативой для механической замены батарей надводных или подводных роботизированных транспортных средств, что позволит им стать полностью автономными, является беспроводная зарядка, которая остается единственным вариантом при наличии экологических ограничений. Решения WiBotic позволяют проводить процесс зарядки, который не ограничен волнением на водной поверхности, соленостью или загрязнением, их уже применяют под водой в сфере наблюдения за окружающей средой, мониторинга оборудования и обороны.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru