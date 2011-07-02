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Невесты пожаловались на телесваху Розу Сябитову, что она их крупно "нагревает"



Известную телесваху Розу Сябитову хотят посадить "рассерженные невесты". Об этом журналистам рассказал адвокат представляющий интересы этих невест г-н Владислав Кочерин. По его словам девушки затаили страшную обиду на сваху, поскольку деньги она с них взяла, а достойных женихов так до сих пор им и не нашла, а сроки поиска уже прошли. Теперь девушки грозятся, что попросят следователей возбудить против неё уголовное дело по 159 статье УК РФ, "мошенничество". Кстати, речь может идти о довольно приличных суммах, если конкретно то о 250 000 рублях, причем с каждого человека. Как ему объяснили сами девушки, то они подписывали договора на поиск женихов с самой г-жой Сябитовой и в договорах было ясно указано, что агентство, которым руководит сваха обязуется подыскать каждой девушке подходящую ей вторую половинку, однако, для части обратившихся к Розе счастье так и не наступило, вернее его для девушек пока не нашли, а замуж невтерпёж. Вот же засада какая.



В итоге, после некоторых дискуссий недовольные таким оборотом дела, решили написать коллективное заявление в Пресненский отдел полиции по городу Москва. Однако, в самой полиции заявления принять отказались, указав, что этот спор лежит в области гражданско-правовых отношений. Но девушки не сдались, а тут же "накатали" жалобу на действия полицейских в городскую прокуратуру - мол знай наших! По закону им теперь должны дать ответ в течение 1-го месяца и если он будет положительный, то полиция будет обязана открыть дело.



Между тем сама Роза уже в ответ заявила, что те договора на оказание услуг по поиску женихов, будущие невесты заключали не с ней, а с её агентством, т.е. юрлицом и в данном случае невесты должны писать свои претензии, адресуя их юрлицу, и вот тогда мол и поговорим, в суде, как и полагается.



Ну а в целом, они сами мол как бы эдакие "дуры набитые": - вообще не читают то, под чем ставят свои подписи. С её слов, когда она проводит встречу с клиентами агентства знакомств, то она специально просит, чтобы они все читали бы предлагаемые к подписи договора, так как речь идёт всё же не о мелких суммах, с которыми расстаются люди. И в договорах нет никаких мелких шрифтов и составлялись они профессионалами своего дела, но раз люди не хотят их досконально читать, то и сделать она ничего не может - это просто не в её силах.



А еще она добавила, что могла бы очень много рассказать чего-либо "интересного" про этих недовольных клиенток, которые подали на неё заявление в полицию, но пока что совесть не позволяет ей так поступить.



Ну вот как-то так: совесть есть, а деньги с наивных всё равно берёт. Видимо уже на автомате...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59011a7151d65 Известную телесваху Розу Сябитову хотят посадить "рассерженные невесты". Об этом журналистам рассказал адвокат представляющий интересы этих невест г-н Владислав Кочерин. По его словам девушки затаили страшную обиду на сваху, поскольку деньги она с них взяла, а достойных женихов так до сих пор им и не нашла, а сроки поиска уже прошли. Теперь девушки грозятся, что попросят следователей возбудить против неё уголовное дело по 159 статье УК РФ, "мошенничество". Кстати, речь может идти о довольно приличных суммах, если конкретно то о 250 000 рублях, причем с каждого человека. Как ему объяснили сами девушки, то они подписывали договора на поиск женихов с самой г-жой Сябитовой и в договорах было ясно указано, что агентство, которым руководит сваха обязуется подыскать каждой девушке подходящую ей вторую половинку, однако, для части обратившихся к Розе счастье так и не наступило, вернее его для девушек пока не нашли, а замуж невтерпёж. Вот же засада какая.В итоге, после некоторых дискуссий недовольные таким оборотом дела, решили написать коллективное заявление в Пресненский отдел полиции по городу Москва. Однако, в самой полиции заявления принять отказались, указав, что этот спор лежит в области гражданско-правовых отношений. Но девушки не сдались, а тут же "накатали" жалобу на действия полицейских в городскую прокуратуру - мол знай наших! По закону им теперь должны дать ответ в течение 1-го месяца и если он будет положительный, то полиция будет обязана открыть дело.Между тем сама Роза уже в ответ заявила, что те договора на оказание услуг по поиску женихов, будущие невесты заключали не с ней, а с её агентством, т.е. юрлицом и в данном случае невесты должны писать свои претензии, адресуя их юрлицу, и вот тогда мол и поговорим, в суде, как и полагается.Ну а в целом, они сами мол как бы эдакие "дуры набитые": - вообще не читают то, под чем ставят свои подписи. С её слов, когда она проводит встречу с клиентами агентства знакомств, то она специально просит, чтобы они все читали бы предлагаемые к подписи договора, так как речь идёт всё же не о мелких суммах, с которыми расстаются люди. И в договорах нет никаких мелких шрифтов и составлялись они профессионалами своего дела, но раз люди не хотят их досконально читать, то и сделать она ничего не может - это просто не в её силах.А еще она добавила, что могла бы очень много рассказать чего-либо "интересного" про этих недовольных клиенток, которые подали на неё заявление в полицию, но пока что совесть не позволяет ей так поступить.Ну вот как-то так: совесть есть, а деньги с наивных всё равно берёт. Видимо уже на автомате...Специально для mmgp.ru

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