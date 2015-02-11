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Пробиотики 2.0 - Защита, гигиена, здоровье. DREAMTERRA ProBio24

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#1
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Имя: Александр
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Пробиотики 2.0 - Защита, гигиена, здоровье. DREAMTERRA ProBio24
Друзья,

в этой ветке хочу поднять тему личной гигиены, биологической безопасности, чистоты окружающей нас среды, профилактики и очистки нашего пространства и здорового образа жизни.

Компания DeramTerra комплексно подходит к вопросам чистоты, здоровья и качества жизни и теперь у нас есть прекрасные пробиотческие продукты, которые просто революционно переворачивают наше представление об очистке и дезинфекции.

Защитите себя и свою семью. Личная гигиена и пробиотическая очистка с Дримтерра теперь проще простого.

Наши средства серии ПРОБИО24 содержат только натуральные, безопасные компоненты. Споровые пробиотики - это миллионы полезных пробиотических бактерий, которые борются с грязью и нейтрализуют вредные бактерии, тем самым значительно снижая риск заражения вирусами и болезнями.
Это уникальная разработка наших Бельгийских партнеров позволяет содержать дом и окружающее вас пространство не только в физической, но и в биологической чистоте до 72 часов после обработки.

Компания DREAMTERRA постоянно ищет новые возможности для расширения бизнеса и товарной линейки, начале апреля этого года для наших партнеров и потребителей стартовала новое направление – пробиотические товары.

Это уникальные товары, разработанные специально для компании Дримтерра Европейскими учеными.

Вместе с прогрессом человечество все дальше и дальше отдаляется от природы.

Вы заметили, что наши дети гораздо чаще болеют чем их сверстники 20-30 лет назад?
Что воздух, почва, вода были раньше совсем другими?
При малейшем недомогании вместо того, чтобы позволить организму самому справиться с болезнью, мы пичкаем его антибиотиками.

Для того, чтобы поддержать чистоту в доме, мы используем дезинфицирующие средства.
И убиваем всё вокруг, не только вредоносные микробы, но и полезные бактерии.

В результате среда нашего обитания становится похожей на выжженную землю. Полностью подавляя всю микрофлору, мы даем возможность микробам размножаться все с новой и с новой силой.

Вместо того чтобы уничтожать микроорганизмы, мы должны найти способ сосуществовать с ними без вреда для себя и окружающей среды.

Конечно существуют болезнетворные бактерии, но борьба с ними должна заключаться не в уничтожении, а в вытеснении их так называемыми полезными, правильными бактериями.

Наше вмешательство приводит фактически к мутации микроорганизмов, когда они гибко подлаживаются под любые условия, и средства очистки и дезинфекции перестают работать. При этом популяция патогенных микроорганизмов растет в геометрической прогрессии. Получается мы сами рубим сук, на котором сидим.

Выход найден.

DREAMTERRA (ДримТэрра) представляет новую серию пробиотических продуктов “ПРОБИО24” (“ProBio24”).

Они призваны улучшить качество жизни не только каждого из нас, но и всех ваших близких, всего окружения. Это продукты, без которых невозможна современная жизнь.

Это здоровье, долголетие, молодость.
Это безопасность наших детей и наше будущее.

Европейский продукт с уникальной формулой в составе, разработанной специально для компании Дримтерра (DREAMTERRA) учеными из Бельгии, Голландии и Франции.

Серия пробиотиков “ProBio24” призвана защитить нас от воздействия вредной среды не только дома, но и на улице, в автомобиле, транспорте, в самолете, во всех ситуациях, где есть риск подвергнуться воздействию патогенной, вредной микрофлоры.

Продукты серии DreamTerra “ProBio24” как своеобразный купол выстраивают защиту вокруг человека и сопровождают его, помогая в повседневной жизни. Это и есть качество жизни, которое становится совершенно другим.

Это качество жизни, которое гарантирует реальные результаты, а не только эмоции.
Основной принцип “ПРОБИО24” - экологичность жизни, когда чистота возможна без усилий и без химии.

Это эксклюзив DreamTerra, пробиотики Нового поколения, так называемая версия 2.0, (два ноль), которая является следующим шагом в инновациях по улучшению качества жизни. Новая формула подразумевает гораздо меньшее количество пробиотиков для использования, нежели раньше. Именно поэтому серия “ProBio24” выпускается в ампулах. Одной ампульной дозы достаточно для решения той или иной задачи.

Все продукты DreamTerra “ProBio24” безопасны не только для человека, но и для детей и животных. Более того, пробиотики от DreamTerra полностью соответствуют принципу Nature Friendly, (нэйча фрэндли) то есть полностью перерабатываются и не наносят вред природе.

Сейчас запускается лишь первая серия, которая призвана закрыть самые востребованные сферы качества жизни.

DreamTerra “ProBio24” - защита человека от воздействия вредных факторов окружающей среды.

Эта линейка будет существенно расширяться и каждые полгода мы совместно с руководством Дримтерра будем предлагать все новые и новые продукты, которые станут настоящей сенсацией.

Если Вас заинтересовала эта линия продукции - готов ответить на вопросы и обсудить с вами эту тему.

Пишите, буду рад общению и ответить на ваши вопросы.
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Skype - live:dreamterra, Mob: 890 555 66 332
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