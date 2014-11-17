802 Secure привлек $6 миллионов для защиты беспроводной связи

802 Secure Inc., расположенная в Сан-Франциско (Калифорния, США) компания, занимающаяся вопросами защиты беспроводной связи, получила 6 миллионов долларов финансирования. Раунд возглавила компания Daylight Investors LLC.
Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего развития двух своих основных продуктов.
Под руководством Гарри Драммонда, выполняющего обязанности генерального директора, и Майка Рагго, являющегося главным сотрудником по вопросам безопасности, компания 802 Secure использует запатентованную технологию для сканирования воздушного пространства предприятия, предоставляя сотрудникам безопасности четкую видимость о наличии любого локального источника радиоизлучения. В результате компании могут оценивать риски и уменьшать вероятность угроз.
Основными продуктами компании являются: AirShield
и P25CleanRF
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AirShield
- облачное решение корпоративного класса по безопасности для беспроводных локальных сетей и интернета вещей (IoT). AirShield идентифицирует уязвимости, определяет приоритет рисков, смягчает последствия сложных атак, ускоряет ответную реакцию на угрозы и поддерживает экспертный анализ. Эти возможности помогают сотрудникам служб безопасности активно устранять уязвимости в беспроводной сети и устройствах, прежде чем могут произойти потери данных или другие инциденты.
P25CleanRF
- решение для правительственного сектора, выполняющее ревизии в режиме реального времени для проверки целостности и эффективности работы экстренных служб связи P25 (система связи с открытой архитектурой, которая служит нуждам государственных, правительственных и других организаций в оперативной связи для целей обеспечения безопасности) в здании или какой-либо области, чтобы респонденты могли надежно и безопасно подключаться к каналу и общаться во время чрезвычайных событий.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru