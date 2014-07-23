Альфа-Банк профинансирует строительство грибной фермы в Курской области

Банк предоставил кредит для развития импортозамещающего производства по выращиванию свежих шампиньонов.
Альфа-Банк предоставил финансирование для строительства импортозамещающего производства по выращиванию свежих шампиньонов в Курской области. Кредитное соглашение между Альфа-Банком и ООО «Грибная радуга» заключено на сумму около 1 млрд рублей. На текущий момент предприятие получило от банка свыше 550 млн рублей, которые были направлены на реализацию первой очереди проекта, включая строительство грибного и компостного цехов.
Запуск производства запланирован на II квартал 2017 года. При этом годовой объем продукции составит, на первом этапе, 4 тысячи тонн шампиньонов и 10 тысяч тонн компоста. Полной проектной мощности — 12 тысяч тонн шампиньонов в год — предприятие достигнет в 2019 году при совокупном объеме инвестиций в размере 3,6 млрд рублей. Из них 80% (2,9 млрд рублей) составят заемные средства.
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«Финансирование импортозамещающих производств относится к фокусам корпоративного бизнеса Альфа-Банка. При кредитной поддержке Альфа-Банка компания имеет возможность создания современного сельскохозяйственного производства и существенного замещения доли импорта шампиньонов»
— отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.
По информации ООО «Грибная радуга», в 2016 году емкость рынка свежих шампиньонов в России составила около 50 тысяч тонн в год, из которых 80% составила импортная продукция. Реализация проекта позволит занять около 16,5% рынка, а доля импортной продукции снизится до 50 процентов.
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«Отечественный рынок грибов сегодня находится в зачаточном состоянии. Мы считаем, что его развитие начнется только после запуска аналогичных нашему, высокотехнологичных производств с собственной выработкой компоста. При соответствующих инвестициях в технологии этот бизнес в расчете на тонну продукции является капиталоемким и перспективным»
— пояснил один из владельцев ООО «Грибная радуга» Александр Удодов.
Он также отметил, что на начальном этапе компания потеряла много времени на общение с финансовыми учреждениями для привлечения заемного финансирования.
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«После этого мы обратились в Альфа-Банк, который в течение месяца смог вынести положительное решение на приемлемых для нас условиях, что говорит о хорошо организованном механизме принятия решений внутри банка, понимании потребностей бизнеса и высоком профессионализме менеджмента. Мы надеемся, что в лице Альфа-Банка мы приобрели надежного и долгосрочного партнера»
— добавил Удодов.
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