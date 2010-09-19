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Robinhood привлек $110 млн для своего приложения для трейдинга и инвестирования

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#1
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Robinhood привлек $110 млн для своего приложения для трейдинга и инвестирования


Стартап Robinhood привлек новые инвестиции в размере 110 миллионов долларов. В результате, его общая оценочная стоимость достигла 1,3 миллиарда долларов. Текущий раунд финансирования возглавила венчурная компания DST Global. Кроме того, в данном раунде участвовали новые инвесторы Greenoaks Capital и Thrive Capital, а также действующие инвесторы Index Ventures, NEA и Ribbit Capital.

Представители стартапа заявили, что планируют использовать полученные средства для увеличения количества своих сотрудников и разработки новых продуктов на основе своего уникального мобильного приложения для торговли акциями, в котором уже зарегистрировались более 2 миллионов пользователей.



Стартап Robinhood, основанный два года тому назад, нацелен на то, чтобы сделать покупку и продажу акций максимально простой процедурой, доступной для каждого человека. При этом все пользователи могут свободно инвестировать в акции и открытые инвестиционные фонды абсолютно без всяких комиссий, что особенно привлекательно для тех людей, кто имеет ограниченные финансовые возможности, но все же желает попробовать свои силы в инвестировании.

Премиум-подписка Robinhood Gold позволяет пользователям использовать вдвое большую сумму денег, чем имеется на их счете для торговли с плечом, а также совершать сделки мгновенно и не ожидать трехдневного периода для вывода своих депозитов. Подписка Robinhood Gold стоит от $6 до $15 в месяц для счетов небольших размеров (и соответственно меньших объемов заимствования) и до $200 в месяц для счетов, позволяющих пользователям брать в долг до $50 000.

Соучредитель компании Байджу Бхатт сообщил изданию VentureBeat следующее: ”Мы наблюдаем невероятный рост с момента своего запуска более двух лет тому назад, и сейчас мы являемся самой быстрорастущей брокерской компанией в мире. Вполне очевидно, что сегодня наблюдается большой спрос на максимально доступные методы участия в американских финансовых рынках“.


Текущий третий инвестиционный раунд наступил почти через два года после того, как Robinhood завершил свой предыдущий раунд в размере 50 миллионов долларов. Бхатт отметил, что прошлый раунд был скорее оппортунистическим. ”Это была хорошая возможность для нас, чтобы увеличить наш капитал и продолжать поддерживать наше развитие на протяжении следующих нескольких лет, однако он не был связан с особой потребностью в привлечении нового финансирования“.

У Robinhood имеется план по разработке дополнительных продуктов для своих клиентов. Бхатт заявил следующее: ”Мы создали несколько новых продуктов, включая веб-версию. У нас есть агрессивный план по развитию наших продуктов, и вскоре вы сможете увидеть, что Robinhood и далее будет продолжать активно расширять свои финансовые сервисы“.

Предварительные отчеты о достижении стартапом Robinhood оценочной стоимости в размере 1,3 миллиарда долларов были опубликованы изданиями Fortune и TechCrunch. На сегодняшний день компания Robinhood смогла привлечь в общей сложности более 176 миллионов долларов инвестиций.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/04/26/r...k-trading-app/

https://text.ru/antiplagiat/5901081b692da
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:23
#2
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: Robinhood привлек $110 млн для своего приложения для трейдинга и инвестирования
Замечательная платформа, наконец-то у людей возможность совершать сделки удобно и без дополнительной комиссии. Недавно читал, что через мобильное приложение купили акции на сумму больше $ 1 млн за одну транзакцию.

У компании большое будущее в мире трейдинга.
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