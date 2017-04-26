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26.04.2017: Курс биткоина обновил исторический максимум

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26.04.2017: Курс биткоина обновил исторический максимум
Курс биткоина 26 апреля обновил исторический максимум, достигнув $1411. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

На 21:46 мск 26 апреля стоимость криптовалюты составляла $1299.

Рост курса биткоина произошел на фоне заявления о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересматривает свое решение отказаться от первого в мире биржевого фонда (ETF) биткоинов.

Ранее биткоин установил исторический рекорд в марте, подскочив сразу более чем на $120 до $1327.

В течение месяца его стоимость постоянно увеличивалась. Это было связано, в частности, с тем, что в Японии криптовалюта стала официальным платежным средством.

Отметку в $1000 биткоин преодолел 2 января впервые с 2013 года.

Первая сделка с биткоином была заключена в 2009 года. В России первая сделка с использованием технологии блокчейн была совершена спустя семь лет. Ее заключили S7 Airlines и Альфа-банк.

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