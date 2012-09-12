|
Нидерландец получил съёмный протез руки, управляемый силой мысли
В Нидерландах использовали новую технику установки протеза руки. Протез соединили непосредственно с костью пациента, а управление искусственной конечностью осуществляется силой мысли. Первым пациентом, получившим такой протез, стал Йохан Баггерман (Johan Baggerman).
При прямом соединении с костью искусственные конечности не нуждаются в соответствующем протезном гнезде. Это облегчает процесс установки и снятия протеза и устраняет сопутствующие проблемы с кожей. Управление протезом силой мысли реализовано благодаря подсоединению нервных окончаний пациента к специальному разъёму с Bluetooth-браслетом.
Для реализации данной методики требуется проведение трёх операций. Во время первой операции устанавливается металлический стержень в сердцевину кости пациента. Вторая операция нужна для имплантации компонента, к которому и будет подключаться роботизированная рука. Наконец, в рамках третьей операции (выполняемой пластическим хирургом) осуществляется соединение всех нервов, участвовавших в управлении мышцами руки пациента, к культе плеча. Благодаря этому усиливается нервный сигнал, который помогает пациенту управлять искусственной конечностью после лечения.
Такой процесс протезирования является достаточно длительным. Йохан Баггерман потерял руку во время аварии в 2010 году. Указанные три операции проводились в промежутке времени с 2013 по 2016 годы. И лишь недавно он приступил к финальной стадии реабилитации. В дальнейшем он сможет полностью управлять движениями протеза, просто думая о необходимых действиях. Правда, этому будет предшествовать процесс тренировки.
По материалам ITC.ua