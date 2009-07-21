ЗАЗ запустит свой первый кроссовер (фото)

Первый прототип внедорожника Запорожский автомобильный завод представил 50 лет назад. И вот, только в наши дни, ЗАЗ близок к серийному выпуску кроссовера.
На сегодняшний день в Китае продается внедорожный вариант Chery Very (он же ZAZ Forza). И вот, этот кроссовер Chery. У нас модель представлена, как Chery Tiggo 2, хотя в Китае она продается как Tiggo 3X.
Есть даже ее электрический вариант, но в Украине будет доступна только 1,5-литровая бензиновая четверка на 106 л.с. КПП — на выбор 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат, привод — только передний.
Новый Chery Tiggo 2 отличается от ZAZ Forza пластиковым обвесом и увеличенным до 186 мм клиренсом. Ну и передняя часть оформлена немного по-другому. Главное отличие в салоне — виртуальная панель приборов.
Цена Chery Tiggo 2 в Украине начинается с отметки в 296 370 грн. За эти деньги покупатель получает кондиционер, подогрев сидений, магнитолу, 2 подушки безопасности и ABS. В более дорогой версии за 355 110 гривен также 8-дюймовый сенсорный дисплей, камера заднего вида и круиз-контроль. Новая модель имеет все шансы на производство в Украине.
По материалам autonews.ua