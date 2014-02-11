Россия и Катар задумались о реализации проектов на 12 миллиардов долларов

Александр Новак, министр энергетики, 25 апреля сообщил, что ведутся обсуждения относительно совместных проектов между Катаром и Россией, общая стоимость которых составит 12 миллиардов долларов
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Он сказал, что постепенно развивается сотрудничество между катарским инвестагентством и Российским фондом прямых инвестиций. Так, он отметил, что в конкретные проекты уже сейчас вложено 1,2 миллиарда долларов, и еще для дальнейшего сотрудничества рассматриваются другие проекты, сумма которых составляет около 12 миллиардов долларов.
Глава Минэнерго также отметил, что через три года торговый оборот между странами может составлять 500 миллионов долларов.
Новак добавил, что возможность совместного создания предприятия по производству нефтесервисного оборудования рассматривается в том числе.
Страны хотят в дальнейшем взаимно облегчить таможенный режим.
Министр заявил, что к следующему заседания комиссии они договорились подготовить соглашение межправительственого уровня между таможенными службами. Поэтому, учитывая то, что этот документ обсуждался, Новак считает такой шаг залогом дальнейшего развития сотрудничества между странами.
Представитель российского Минэкономразвития быстрее 25 апреля сообщал, что уже в этом году могут начаться поставки российской животноводческое продукции в Катар, поскольку последний дал разрешение на ее ввоз.
Суверенные фонд Катара в январе выразил намерение вложить два миллиарда долларов в российские проекты.
Специально для mmgp.ru