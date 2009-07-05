Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,194 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

«Yukon» - зарабатывай анонимно биткоины своим умом!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Вы уже протестировали «Yukon»?
Только узнал о ней 0 0%
Нет, мне такой сервис не пригодится 0 0%
Да! 0 0%
Нет! 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:00
#1
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 6,817
Благодарностей: 2,147
УГ: 4
КП: 0.270
подарки
«Yukon» - зарабатывай анонимно биткоины своим умом!
Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Обзавестись криптовалютой в наши дни можно самыми разнообразными способами. Одним из них является анонимная площадка одного стартапа, с которым хочу познакомить вас более детально. Кто знает, возможно, именно этот вариант многим придется по душе. Итак, как в сети можно зарабатывать анонимно биткоины своим умом?

Стартап «Yukon» - что это за штука?

На сайте данного стартапа заработать биткоины автоматически не получится, так как он рассчитан на выполнение заказов. Это – анонимная биржа фрилансинга. Уникальность ее сводится к тому, что в момент регистрации отпадает надобность указывать свои настоящие данные.


Расчет между заказчиком и фрилансером осуществляется напрямую в биткоинах. При этом никакой дополнительной комиссии площадка не высчитывает в свою пользу. Все переписки подлежат асимметричной шифровке. Только ее участникам доступна информация. Даже администрация не имеет к ней доступа. В отличие от других бирж фрилансинга, стартап «Yukon» не наделяет пользователей шкалой рейтинга. Способ заработать биткоин сводится к тому, что заказчик с выбранным исполнителем заключает договор о финансово-трудовых отношениях, в котором указывается:

• Условия работы;
• Дедлайн;
• Сумма оплаты за выполненный объем деятельности;
• Одобряется пошаговый алгоритм в случае возникновения конфликтных ситуаций или всевозможных недоразумений;
• Сумма компенсации в процентах, которую получит каждая сторона в момент конфликта и расторжения договора.

Преимущества работы на площадке

• «Юкон» - единственная биржа в сети, которая позволяет пользователям в анонимном порядке получать расчет за свои знания в популярной криптовалюте. А используемая система р2р дает возможность спокойно скрывать свои заработки от всевидящего ока налоговой инспекции.

• Ни заказчики, ни фрилансеры не проходят верификацию.

• Все спорные моменты легко решаются между сторонами, заключившими рабочее соглашение без вмешательства третьего лица (модератора).

• В момент подписание соглашения на счете заказчика блокируется оговоренная сумма биткоинов. После того, как исполнитель справится с заданием, а заказчик его примет, криптомонеты в автоматическом режиме будут зачислены фрилансеру. В случае возникновения конфликтной ситуации соглашение будет закрыто, а исполнитель получит лишь оговоренный процент компенсации.

• Составление договора позволяет лишний раз подчеркнуть свою правоту, когда заказчик попытается «наехать» и настаивать на том, что пункты ТЗ были совсем другими.

Нюансы, отпугивающие целевую аудиторию:

• Исполнителям не предоставляется возможность оформления портфолио в личном кабинете, а ведь это существенно бы упростило процесс выбора фрилансера для выполнения заказа.

• Ни на самом сайте биржи «Yukon», ни в ее группе Вконтакте регулярно не проводится публикация свежих новостей. Создается впечатление, что эта площадка находится в заброшенном состоянии. Только появление свежих заказов с указанием даты публикации развеивает ложное восприятие работы стартапа.

• Так как далеко не всех исполнителей интересует способ заработать биткоин, отсутствие четкого алгоритма по эксплуатации системы оплаты в криптовалюте отпугивает большую часть новых фрилансеров.

• Отсутствие примеров работ в профиле исполнителя и начисления рейтинга рождает сомнения в его надежности и профессионализме.

• И заказчики, и исполнители остерегаются того факта, что биржа может присвоить заблокированные средства себе.

В завершение

«Юкон» - неплохой способ заработать биткоин. Раз у многих инвесторов хватает смелости переводить электронные деньги на счета хайпов, то почему бы не попробовать выполнить заказ с оплатой в криптовалюте? Опасения всегда появляются, когда перед нами возникает что-то новое и непривычное. Но ведь это не обозначает, что оно плохое. Ну как, готовы поработать на площадке анонимного стартапа «Yukon»?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
* Сдается в аренду!
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу!
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заработай своим умом Diana79 Игры 15 14.02.2010 11:42
train4brain.info -Заработок своим умом kosa Список проблемных/неактивных/закрытых программ 5 05.07.2009 23:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Хватает ли тебе терпения в торговле на форекс?
От Алексей Харьковский в разделе «Психология трейдинга»
Аватар tigr
invest proker - investproker.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tr@der
Рынок электронных платежных систем в России - тренды и перспективы
От Tr@der в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар Villa1981
Интерес к недвижимости объясняется ослаблением рубля
От Villa1981 в разделе «Недвижимость»
Аватара нет
Rocket Torrents Pro 5.3
От Screb в разделе «Софт»
Аватара нет
Платные прогнозы
От stas4184 в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
409,194
Тем
466,866
Сообщений
11,523,966

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube