«Yukon» - зарабатывай анонимно биткоины своим умом! Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Обзавестись криптовалютой в наши дни можно самыми разнообразными способами. Одним из них является анонимная площадка одного стартапа, с которым хочу познакомить вас более детально. Кто знает, возможно, именно этот вариант многим придется по душе. Итак, как в сети можно зарабатывать анонимно биткоины своим умом?



Стартап «Yukon» - что это за штука?



На сайте данного стартапа заработать биткоины автоматически не получится, так как он рассчитан на выполнение заказов. Это – анонимная биржа фрилансинга. Уникальность ее сводится к тому, что в момент регистрации отпадает надобность указывать свои настоящие данные.





Расчет между заказчиком и фрилансером осуществляется напрямую в биткоинах. При этом никакой дополнительной комиссии площадка не высчитывает в свою пользу. Все переписки подлежат асимметричной шифровке. Только ее участникам доступна информация. Даже администрация не имеет к ней доступа. В отличие от других бирж фрилансинга, стартап «Yukon» не наделяет пользователей шкалой рейтинга. Способ заработать биткоин сводится к тому, что заказчик с выбранным исполнителем заключает договор о финансово-трудовых отношениях, в котором указывается:



• Условия работы;

• Дедлайн;

• Сумма оплаты за выполненный объем деятельности;

• Одобряется пошаговый алгоритм в случае возникновения конфликтных ситуаций или всевозможных недоразумений;

• Сумма компенсации в процентах, которую получит каждая сторона в момент конфликта и расторжения договора.



Преимущества работы на площадке



• «Юкон» - единственная биржа в сети, которая позволяет пользователям в анонимном порядке получать расчет за свои знания в популярной криптовалюте. А используемая система р2р дает возможность спокойно скрывать свои заработки от всевидящего ока налоговой инспекции.



• Ни заказчики, ни фрилансеры не проходят верификацию.



• Все спорные моменты легко решаются между сторонами, заключившими рабочее соглашение без вмешательства третьего лица (модератора).



• В момент подписание соглашения на счете заказчика блокируется оговоренная сумма биткоинов. После того, как исполнитель справится с заданием, а заказчик его примет, криптомонеты в автоматическом режиме будут зачислены фрилансеру. В случае возникновения конфликтной ситуации соглашение будет закрыто, а исполнитель получит лишь оговоренный процент компенсации.



• Составление договора позволяет лишний раз подчеркнуть свою правоту, когда заказчик попытается «наехать» и настаивать на том, что пункты ТЗ были совсем другими.



Нюансы, отпугивающие целевую аудиторию:



• Исполнителям не предоставляется возможность оформления портфолио в личном кабинете, а ведь это существенно бы упростило процесс выбора фрилансера для выполнения заказа.



• Ни на самом сайте биржи «Yukon», ни в ее группе Вконтакте регулярно не проводится публикация свежих новостей. Создается впечатление, что эта площадка находится в заброшенном состоянии. Только появление свежих заказов с указанием даты публикации развеивает ложное восприятие работы стартапа.



• Так как далеко не всех исполнителей интересует способ заработать биткоин, отсутствие четкого алгоритма по эксплуатации системы оплаты в криптовалюте отпугивает большую часть новых фрилансеров.



• Отсутствие примеров работ в профиле исполнителя и начисления рейтинга рождает сомнения в его надежности и профессионализме.



• И заказчики, и исполнители остерегаются того факта, что биржа может присвоить заблокированные средства себе.



В завершение



«Юкон» - неплохой способ заработать биткоин. Раз у многих инвесторов хватает смелости переводить электронные деньги на счета хайпов, то почему бы не попробовать выполнить заказ с оплатой в криптовалюте? Опасения всегда появляются, когда перед нами возникает что-то новое и непривычное. Но ведь это не обозначает, что оно плохое. Ну как, готовы поработать на площадке анонимного стартапа «Yukon»?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Обзавестись криптовалютой в наши дни можно самыми разнообразными способами. Одним из них является анонимная площадка одного стартапа, с которым хочу познакомить вас более детально. Кто знает, возможно, именно этот вариант многим придется по душе. Итак, как в сети можно зарабатывать анонимно биткоины своим умом?На сайте данного стартапане получится, так как он рассчитан на выполнение заказов. Это – анонимная биржа фрилансинга. Уникальность ее сводится к тому, что в момент регистрации отпадает надобность указывать свои настоящие данные.Расчет между заказчиком и фрилансером осуществляется напрямую в биткоинах. При этом никакой дополнительной комиссии площадка не высчитывает в свою пользу. Все переписки подлежат асимметричной шифровке. Только ее участникам доступна информация. Даже администрация не имеет к ней доступа. В отличие от других бирж фрилансинга, стартап «Yukon» не наделяет пользователей шкалой рейтинга.сводится к тому, что заказчик с выбранным исполнителем заключает договор о финансово-трудовых отношениях, в котором указывается:• Условия работы;• Дедлайн;• Сумма оплаты за выполненный объем деятельности;• Одобряется пошаговый алгоритм в случае возникновения конфликтных ситуаций или всевозможных недоразумений;• Сумма компенсации в процентах, которую получит каждая сторона в момент конфликта и расторжения договора.• «Юкон» - единственная биржа в сети, которая позволяет пользователям в анонимном порядке получать расчет за свои знания в популярной криптовалюте. А используемая система р2р дает возможность спокойно скрывать свои заработки от всевидящего ока налоговой инспекции.• Ни заказчики, ни фрилансеры не проходят верификацию.• Все спорные моменты легко решаются между сторонами, заключившими рабочее соглашение без вмешательства третьего лица (модератора).• В момент подписание соглашения на счете заказчика блокируется оговоренная сумма биткоинов. После того, как исполнитель справится с заданием, а заказчик его примет, криптомонеты в автоматическом режиме будут зачислены фрилансеру. В случае возникновения конфликтной ситуации соглашение будет закрыто, а исполнитель получит лишь оговоренный процент компенсации.• Составление договора позволяет лишний раз подчеркнуть свою правоту, когда заказчик попытается «наехать» и настаивать на том, что пункты ТЗ были совсем другими.• Исполнителям не предоставляется возможность оформления портфолио в личном кабинете, а ведь это существенно бы упростило процесс выбора фрилансера для выполнения заказа.• Ни на самом сайте биржи «Yukon», ни в ее группе Вконтакте регулярно не проводится публикация свежих новостей. Создается впечатление, что эта площадка находится в заброшенном состоянии. Только появление свежих заказов с указанием даты публикации развеивает ложное восприятие работы стартапа.• Так как далеко не всех исполнителей интересует, отсутствие четкого алгоритма по эксплуатации системы оплаты в криптовалюте отпугивает большую часть новых фрилансеров.• Отсутствие примеров работ в профиле исполнителя и начисления рейтинга рождает сомнения в его надежности и профессионализме.• И заказчики, и исполнители остерегаются того факта, что биржа может присвоить заблокированные средства себе.«Юкон» - неплохой. Раз у многих инвесторов хватает смелости переводить электронные деньги на счета хайпов, то почему бы не попробовать выполнить заказ с оплатой в криптовалюте? Опасения всегда появляются, когда перед нами возникает что-то новое и непривычное. Но ведь это не обозначает, что оно плохое. Ну как, готовы поработать на площадке анонимного стартапа «Yukon»?------------------------

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