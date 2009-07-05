«Yukon» - зарабатывай анонимно биткоины своим умом!

Приветствую вас, мои дорогие читатели!
Обзавестись криптовалютой в наши дни можно самыми разнообразными способами. Одним из них является анонимная площадка одного стартапа, с которым хочу познакомить вас более детально. Кто знает, возможно, именно этот вариант многим придется по душе. Итак, как в сети можно зарабатывать анонимно биткоины своим умом?
Стартап «Yukon» - что это за штука?
На сайте данного стартапа заработать биткоины автоматически
не получится, так как он рассчитан на выполнение заказов. Это – анонимная биржа фрилансинга. Уникальность ее сводится к тому, что в момент регистрации отпадает надобность указывать свои настоящие данные.
Расчет между заказчиком и фрилансером осуществляется напрямую в биткоинах. При этом никакой дополнительной комиссии площадка не высчитывает в свою пользу. Все переписки подлежат асимметричной шифровке. Только ее участникам доступна информация. Даже администрация не имеет к ней доступа. В отличие от других бирж фрилансинга, стартап «Yukon» не наделяет пользователей шкалой рейтинга. Способ заработать биткоин
сводится к тому, что заказчик с выбранным исполнителем заключает договор о финансово-трудовых отношениях, в котором указывается:
• Условия работы;
• Дедлайн;
• Сумма оплаты за выполненный объем деятельности;
• Одобряется пошаговый алгоритм в случае возникновения конфликтных ситуаций или всевозможных недоразумений;
• Сумма компенсации в процентах, которую получит каждая сторона в момент конфликта и расторжения договора.
Преимущества работы на площадке
• «Юкон» - единственная биржа в сети, которая позволяет пользователям в анонимном порядке получать расчет за свои знания в популярной криптовалюте. А используемая система р2р дает возможность спокойно скрывать свои заработки от всевидящего ока налоговой инспекции.
• Ни заказчики, ни фрилансеры не проходят верификацию.
• Все спорные моменты легко решаются между сторонами, заключившими рабочее соглашение без вмешательства третьего лица (модератора).
• В момент подписание соглашения на счете заказчика блокируется оговоренная сумма биткоинов. После того, как исполнитель справится с заданием, а заказчик его примет, криптомонеты в автоматическом режиме будут зачислены фрилансеру. В случае возникновения конфликтной ситуации соглашение будет закрыто, а исполнитель получит лишь оговоренный процент компенсации.
• Составление договора позволяет лишний раз подчеркнуть свою правоту, когда заказчик попытается «наехать» и настаивать на том, что пункты ТЗ были совсем другими.
Нюансы, отпугивающие целевую аудиторию:
• Исполнителям не предоставляется возможность оформления портфолио в личном кабинете, а ведь это существенно бы упростило процесс выбора фрилансера для выполнения заказа.
• Ни на самом сайте биржи «Yukon», ни в ее группе Вконтакте регулярно не проводится публикация свежих новостей. Создается впечатление, что эта площадка находится в заброшенном состоянии. Только появление свежих заказов с указанием даты публикации развеивает ложное восприятие работы стартапа.
• Так как далеко не всех исполнителей интересует способ заработать биткоин
, отсутствие четкого алгоритма по эксплуатации системы оплаты в криптовалюте отпугивает большую часть новых фрилансеров.
• Отсутствие примеров работ в профиле исполнителя и начисления рейтинга рождает сомнения в его надежности и профессионализме.
• И заказчики, и исполнители остерегаются того факта, что биржа может присвоить заблокированные средства себе.
В завершение
«Юкон» - неплохой способ заработать биткоин
. Раз у многих инвесторов хватает смелости переводить электронные деньги на счета хайпов, то почему бы не попробовать выполнить заказ с оплатой в криптовалюте? Опасения всегда появляются, когда перед нами возникает что-то новое и непривычное. Но ведь это не обозначает, что оно плохое. Ну как, готовы поработать на площадке анонимного стартапа «Yukon»?
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Автор: Александра 81
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