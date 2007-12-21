СБУ уличила Dragon Capital в использовании шпионского ПО из РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины выявили восемь компаний, среди которых инвестиционная компания Dragon Capital, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение (ПО) российского производства.
Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы осуществили обыски и изъяли компьютерную технику в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали “российское шпионское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом”.
Отмечается, что во время обысков в этих компаниях была изъята компьютерная техника с установленными на них вышеупомянутыми шпионскими программами производства РФ, которые, согласно заключению экспертов, относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.
Как сообщили в пресс-службе, после обыска компания возобновила свою работу.
“Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе”, – говорится в сообщении.
По материалам Интерфакс-Украина