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Доработали: Samsung вернет в продажу Galaxy Note 7 - СМИ

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Доработали: Samsung вернет в продажу Galaxy Note 7 - СМИ
По сообщению корейского издания ETNews, компания Samsung планирует вернуть на рынок восстановленную версию злосчастного смартфона Galaxy Note 7.

По слухам, восстановленным Samsung Galaxy Note 7 заменили батарею (теперь она на 3000-3200 мАч, а была на 3500 мАч), доработали программное обеспечение и заменили корпус, сообщает ETNews. Флагман поступит в продажу на территории Южной Кореи уже в июне по сниженной цене в 620 долларов США. До инцидента с аккумуляторами, стоимость аппарата на рынке составляла 875 долларов США.

По другим слухам, восстановленные версии флагманов поступят только на рынки Индии и Вьетнама, а исходя из продаж в компании уже решат запускать ли его дальше.

Появится ли переделанная версия на мировом рынке неизвестно, но если аппараты будут покупать, скорее всего, Samsung не упустит возможности и начнет опустошать забитые склады.

По материалам Сегодня
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