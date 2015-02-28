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Ткачев оценил потери агропрома от сильного рубля

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Ткачев оценил потери агропрома от сильного рубля
Александр Ткачев, заявив глава Минсельхоза, 26 апреля сообщил, что при текущем курсе рубля российские экспортеры сельхозпродукции в 2017 году несут потери на сумму около трех миллиардов долларов.

Для производителей российской сельхозпродукции комфортным является уровень 60-65 рублей за доллар. Ткачев сказал, что 55-56 рублей за доллар, то есть сегодня, точно не устроит. В этом случае они откатятся назад.

Он напомнил, что 17 миллиардов долларов составил экспорт сельхозпродукции в 2016 году. В случае, когда курс рубля к доллару держаться на такой отметке, что есть сегодня, то будет наблюдаться сокращение российских поставок на мировой рынок до 14 миллиардов долларов. Глава Минсельхоза отметил, что экономика аграрно-промышленного комплекса испытает тогда серьезный удар.

Ткачев также добавил, что за последние три года в общем почти в два раза уменьшились поставки в Россию импортного продовольствия, с 43 миллиардов долларов до 25.

Министр в начале месяца уже заявлял о том, что на экспорт сельхозпродукции негативное влияние, среди прочих факторов риска, может иметь сильный рубль. Однако тогда он все еще прогнозировал стабильность поставок на мировой рынок российской сельхозпродукции, то есть он предполагал, что в 2017 году этот уровень и дальше составит 17 миллиардов долларов.

Газета The Financial Times 19 апреля написала, что сейчас в России наблюдается сельскохозяйственный бум, а российский рынок скрывает большое количество возможностей для инвесторов.


Специально для mmgp.ru
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