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Сервис Gett приобрел конкурента Juno за $ 200 млн

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Сервис Gett приобрел конкурента Juno за $ 200 млн
В среду сервис Gett подтвердил приобретение конкурирующей компании Juno. По словам TechCrunch, сделка оценивается в $ 200 млн (£ 156 млн).

Juno — израильское транспортное приложение, обслуживающее клиентов только в Нью-Йорке. Покупка должна помочь сервису Gett, получившему поддержку в $ 300 млн от Volkswagen, конкурировать с более крупными компаниями, такими как Uber и Lyft, особенно в Нью-Йорке.



Близкий с компанией анонимный источник рассказал Business Insider, что Gett заплатит за акции Juno $ 100 млн (£77,9 млн). Остальная часть будет выплачены только после достижения определенных целей, сообщает источник.

«Компания сразу получит $ 100 млн и в дальнейшем до $ 100 млн, если Juno выполнит план роста в других городах», - сказал источник.

Компания Gett, основанная в Израиле в 2010 году, насчитывает более 1000 сотрудников в Тель-Авиве, США, Великобритании и России. Однако исследовательские работы и разработка проводиться в Израиле. По данным Crunchbase, компания привлекла более $ 500 млн (£ 390 млн).

Перевод специально для mmgp.ru

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