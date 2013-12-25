Tunica - tunica.cc

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 25.04.2017
Инвестиционные планы: 48% за 48 часов.
Цитата:
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А Вы знаете, что Китай, с его высоким темпом роста экономики, играет важнейшую роль в Bitcoin пространстве? Общая доля китайского рынка криптовалюты составляет 70% от мировой, и эта статистика растёт каждый месяц. Целью проекта TUNICA.CC является поиск новых партнеров с последующим оборотом инвестируемых средств на китайских рынках Bitcoin. Доверяя профессиональным трейдерам, Вы имеете шанс получать +48 к вкладу за 48 часов на постоянной основе, мы позволяем это сделать абсолютно каждому нашему инвестору. Мы можем и умеем зарабатывать деньги. Мы имеем колоссальный опыт в сфере инвестирования, микроэкономики и финансов, поэтому грамотный инвестор выбирает TUNICA.CC.
Начисление каждый час, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 10 руб
Реф-программа: 10-2-1%
Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect, Advcash, Yandex, Bitcoin
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET
Вклад:
Вклад: Дата операции: 26 Апр 2017 20:27
ID операции: 346787664
Тип операции: перевод
Магазин: tunica.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p