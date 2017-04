Мониторинг Хайпо... Мастер

Tunica - tunica.cc





















Старт проекта: 25.04.2017









Цитата: А Вы знаете, что Китай, с его высоким темпом роста экономики, играет важнейшую роль в Bitcoin пространстве? Общая доля китайского рынка криптовалюты составляет 70% от мировой, и эта статистика растёт каждый месяц. Целью проекта TUNICA.CC является поиск новых партнеров с последующим оборотом инвестируемых средств на китайских рынках Bitcoin. Доверяя профессиональным трейдерам, Вы имеете шанс получать +48 к вкладу за 48 часов на постоянной основе, мы позволяем это сделать абсолютно каждому нашему инвестору. Мы можем и умеем зарабатывать деньги. Мы имеем колоссальный опыт в сфере инвестирования, микроэкономики и финансов, поэтому грамотный инвестор выбирает TUNICA.CC.





Инвестиционные планы: 48% за 48 часов.

Начисление каждый час, депозит включен в выплаты

Минимальный вклад: 10 руб

Реф-программа: 10-2-1%

Оплата: Qiwi, Payeer, Perfect, Advcash, Yandex, Bitcoin

Выплаты: инстант

SSL-сертификат: да









Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET





















Вклад:



Вклад: Дата операции: 26 Апр 2017 20:27

ID операции: 346787664

Тип операции: перевод

Магазин: tunica.cc

Статус: выполнен

Сумма списания: 6 057.55 p

Сумма получения: 6 057.55 p











