Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Tunica - tunica.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,043
Благодарностей: 696
Записей в блоге: 4
УГ: 18
КП: 0.232
подарки
Tunica - tunica.cc
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 25.04.2017




Цитата:
А Вы знаете, что Китай, с его высоким темпом роста экономики, играет важнейшую роль в Bitcoin пространстве? Общая доля китайского рынка криптовалюты составляет 70% от мировой, и эта статистика растёт каждый месяц. Целью проекта TUNICA.CC является поиск новых партнеров с последующим оборотом инвестируемых средств на китайских рынках Bitcoin. Доверяя профессиональным трейдерам, Вы имеете шанс получать +48 к вкладу за 48 часов на постоянной основе, мы позволяем это сделать абсолютно каждому нашему инвестору. Мы можем и умеем зарабатывать деньги. Мы имеем колоссальный опыт в сфере инвестирования, микроэкономики и финансов, поэтому грамотный инвестор выбирает TUNICA.CC.



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Вклад:

Вклад: Дата операции: 26 Апр 2017 20:27
ID операции: 346787664
Тип операции: перевод
Магазин: tunica.cc
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p





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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:56
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