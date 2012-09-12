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Изумруд Стотсбери весом 34 карата был продан за $1 млн

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Изумруд Стотсбери весом 34 карата был продан за $1 млн




Известный изумруд Stotesbury Emerald был продан на аукционе драгоценностей Sotheby’s в Нью-Йорке за $1 млн, сообщается на сайте Diamonds.net.

Камень весом 34,4 карата оценивался в $800 тыс. – $1,2 млн.

Изумруд исключительного качества сначала принадлежал представительнице известной семьи американских горнорудных магнатов Эвелин Уолш Макнил – она носила его вместе с бриллиантом “Звезда Востока” весом 94,8 карата. Затем он перешел к знаменитому ювелиру Пьеру Картье в обмен на голубой бриллиант “Надежда”. В 1926 году ювелир включил его в набор изумрудных украшений для Евы Стоутсбери, в честь которой он теперь называется.

В 1971 году он был продан на аукционе, уже в составе сделанного Гарри Уинстоном кольца с бриллиантами, и с тех пор не менял владельца.

Помимо изумруда, на прошедшем во вторник аукционе были проданы две бриллиантовые серьги за $5,3 млн, и еще три камня стоимостью выше $1 млн. Всего выручка составила $29 млн, 85% лотов были раскуплены.

По материалам Интерфакс-Украина
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