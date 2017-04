Lonsdayl



Акции US Steel обрушились на 25% после публикации финансового отчета







Скорректированный убыток в размере $ 0,83 на акцию оказался намного больше ожидаемого показателя. Аналитики прогнозировали прибыль $ 0,35 на акцию. Кроме того, у компании проблемы с доходами, US Steel поучила $ 2,73, а ожидаемый показатель был равен $ 2,95 млрд.



«Хотя мы улучшили результаты по сегментам более чем на $ 200 млн по сравнению с первым кварталом 2016 года, появились проблемы с эксплуатацией на объектах по производству плоского проката. Поэтому US Steel не удалось полностью использовать улучшенные рыночные условия», сказал в пресс-релизе глава корпорации Марио Лонги.



После публикации новостей, до полудня акции US Steel обрушились в цене на 25% до $ 23,20 за штуку:







Перевод специально для mmgp.ru



