Акции US Steel обрушились на 25% после публикации финансового отчета

Во вторник корпорация US Steel опубликовала первый квартальный отчет о доходах за 2017 год, заявив о полученных потерях.
Скорректированный убыток в размере $ 0,83 на акцию оказался намного больше ожидаемого показателя. Аналитики прогнозировали прибыль $ 0,35 на акцию. Кроме того, у компании проблемы с доходами, US Steel поучила $ 2,73, а ожидаемый показатель был равен $ 2,95 млрд.
«Хотя мы улучшили результаты по сегментам более чем на $ 200 млн по сравнению с первым кварталом 2016 года, появились проблемы с эксплуатацией на объектах по производству плоского проката. Поэтому US Steel не удалось полностью использовать улучшенные рыночные условия», сказал в пресс-релизе глава корпорации Марио Лонги.
После публикации новостей, до полудня акции US Steel обрушились в цене на 25% до $ 23,20 за штуку:
Перевод специально для mmgp.ru