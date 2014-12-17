Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Интересны ли инвесторам стартапы в Прибалтике?

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Старый Сегодня, 22:18
#1
Интересующийся
 
Возраст: 29
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Интересны ли инвесторам стартапы в Прибалтике?
Привет!

На данный момент инвестора НЕ ищу, но есть такая мысля на будущее.

Поэтому и решил поинтересоваться, как Вы (инвесторы) смотрите на то, что-бы инвестировать в проекты за рубежом? или Вам это не интересно и предпочтение отдаете местным и СНГ?

Есть 2 идеи:
- одна в онлайн (интерессный проект, для Прибалтики, у которого нет аналог, на данный момент. Готов веб-проект (бета версия) )
- вторая в оффлайн (тематический пивной бар, которого 100% нет в Прибалтике)

Готов бизнес-план (на %60, для бара, составлена смета +-, контаты арендаторов с ценами, контакты поставщиков с ценами и тд и тп)

UPD: Если "выстрелит" офлайн бизнес, то есть опции в получении ВНЖ или льготного вьезда. Но это все бла-бла-бла, я не узнавал детали

Вот такие дела.
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Petr1988 на форуме  
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