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Интересны ли инвесторам стартапы в Прибалтике?
Привет!
На данный момент инвестора НЕ ищу, но есть такая мысля на будущее.
Поэтому и решил поинтересоваться, как Вы (инвесторы) смотрите на то, что-бы инвестировать в проекты за рубежом? или Вам это не интересно и предпочтение отдаете местным и СНГ?
Есть 2 идеи:
- одна в онлайн (интерессный проект, для Прибалтики, у которого нет аналог, на данный момент. Готов веб-проект (бета версия) )
- вторая в оффлайн (тематический пивной бар, которого 100% нет в Прибалтике)
Готов бизнес-план (на %60, для бара, составлена смета +-, контаты арендаторов с ценами, контакты поставщиков с ценами и тд и тп)
UPD: Если "выстрелит" офлайн бизнес, то есть опции в получении ВНЖ или льготного вьезда. Но это все бла-бла-бла, я не узнавал детали
Вот такие дела.