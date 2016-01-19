Поиск инвестора

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Здравствуйте! Извините за то, что отвлекаю, но у меня очень важная для вас информация! Меня зовут Артем Фадеев и являюсь экспертом по покупке объектов с торгов. Мои возможности – покупка движимого и недвижимого имущества, жилых и не жилых объектов, спецтехники, коммерческой недвижимости (производственные базы, офисы, складские и торговые площади), офисной мебели и оборудования и др. на 30-90% ниже рыночной стоимости. Это только самые распространённые виды имущества, которые можно купить с торгов. Я и моя команда можем приобрести любой понравившийся объект для вашего личного пользования или с целью перепродажи. Мы также можем продать объект за вас. Мы аккредитованы на торговых площадках и имеем все необходимые знания для успешного участия в торгах.
Контакты для связи: 89278919186 Ирина помощница.