Global Finance Investment Limited - Global-fin-invest.com

Планы nvestment: 104-145% Через 1 день, 115-250% Через 3 дня, 136-460% Через 6 дней, 190-730% Через 9 дней, 325-1300% Через 15 дней, 1000-2800% Через 30 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
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Цитата:
GLOBAL FINANCE INVESTMENT LTD - инвестиционная компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе под номером 10224117. Компания является одной из ведущих инвестиционных компаний Великобритании, управляющей активами от имени широкого круга клиентов. Наша опытная команда специалистов по инвестициям управляет инвестициями во всех основных классах активов.
Инвестиционная цель и политика.
GLOBAL FINANCE INVESTMENT LTD стремится максимизировать возврат инвестиций через доходы и рост капитала в краткосрочной перспективе. Для достижения этой цели Компания будет инвестировать преимущественно в британские и глобальные индексированные правительственные и корпоративные облигации и в целом будет иметь короткий срок.
Компания может также инвестировать в другие долговые ценные бумаги, такие как государственные и корпоративные облигации, векселя с плавающей процентной ставкой и инструменты денежного рынка, а также в других обращающихся ценных бумагах, наличных средствах, системах денежных средств и коллективных инвестиций, как считает Инвестиционный советник.
Долговые ценные бумаги, в которые инвестирует Компания, могут быть инвестиционными или неинвестиционными.
Инвестиционные планы:
Цитата:
104-145% After 1 Day, 115-250% After 3 Days, 136-460% After 6 Days, 190-730% After 9 Days, 325-1300% After 15 Days, 1000-2800% After 30 Days
The amount of 140 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1329860->U14048022. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to GLOBAL FINANCE INVESTMENT LTD User investspot.. Date: 19:11 26.04.17. Batch: 174089686.