Albinna Любитель

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Генпрокурор Чайка предложил блокировать ещё больше сайтов без решения суда



Об этом глава надзорного ведомства заявил, выступая в Совете Федерации.



Интернет может ждать новая зачистка. От мировой сети российские власти и силовики отставать, похоже, не собираются. И озвучивают всё более жёсткие меры. Конечно же, под предлогом борьбы с терроризмом. Ещё большему число сайтов может грозить блокировка до того как дело дойдёт до суда. Этого, во всяком случае, добивается генпрокурор Чайка. В Совете Федерации он предложил упростить процедуру блокировки в том числе националистических русских сайтов.



Чайка в верхней палате парламенте выступил с докладом, в нём отчитался о работе генпрокуратуры, сыпал цифрами и рапортовал об успехах. В прошлом году отметил Чайка, по требованию его ведомства было заблокировано больше тысячи интернет-ресурсов, на которых распространялись идеи радикального ислама или были призывы к террористической деятельности. Противоправную информацию удалили с более чем 18 тысяч таких ресурсов. Он также сообщил, что в прошлом году число киберпреступлений выросло вдвое и превысило 40 тысяч.



Блокировка сайтов в последние месяцы нарастает. Недавно Роскомнадзор под предлогом защиты данных пользователей заблокировал популярный во всём мире и в том числе в России и в том числе у наших дальнобойщиков голосовой сервис Zello.



Приложение позволяет создавать каналы для большого количества пользователей, наподобие рации. Им активно пользовались водители большегрузов, которые продолжают в разных регионах требовать отмены системы «Платон». Акции протеста не стихают несколько недель и по сообщениям ряда СМИ набирают обороты.



Кроме того Роскомнадзор разработал поправки в проект закона о запрете обхода блокировок сайтов. Изменения обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать запрещённые сайты, в противном случае их самих заблокируют. И это ещё не всё. Правительство в феврале внесло в Госдуму законопроект о блокировке зеркал пиратских сайтов без решения суда. Документ также обяжет операторов поисковых систем удалять данные о заблокированных страницах, а также их зеркалах. Закона ещё нет, но это не мешает Роскомндазору постоянно вносить в свой реестр зеркала запрещённых сайтов.



О разблокировке так и не смогла договориться с российскими властями социальная сеть LinkedIn. Роскомнадзор внёс её в реестр нарушителей закона в ноябре. Она стала первой из числа крупнейших социальных сетей заблокированных в России.



К Рунету у генпрокурора России личные счеты. В прошлом году в сети появились материалы о противозаконной деятельности семьи Чаек. Впрочем, расследований прокуратуры в отношении генпрокурора не последовало. Об этом глава надзорного ведомства заявил, выступая в Совете Федерации.Интернет может ждать новая зачистка. От мировой сети российские власти и силовики отставать, похоже, не собираются. И озвучивают всё более жёсткие меры. Конечно же, под предлогом борьбы с терроризмом. Ещё большему число сайтов может грозить блокировка до того как дело дойдёт до суда. Этого, во всяком случае, добивается генпрокурор Чайка. В Совете Федерации он предложил упростить процедуру блокировки в том числе националистических русских сайтов.Чайка в верхней палате парламенте выступил с докладом, в нём отчитался о работе генпрокуратуры, сыпал цифрами и рапортовал об успехах. В прошлом году отметил Чайка, по требованию его ведомства было заблокировано больше тысячи интернет-ресурсов, на которых распространялись идеи радикального ислама или были призывы к террористической деятельности. Противоправную информацию удалили с более чем 18 тысяч таких ресурсов. Он также сообщил, что в прошлом году число киберпреступлений выросло вдвое и превысило 40 тысяч.Блокировка сайтов в последние месяцы нарастает. Недавно Роскомнадзор под предлогом защиты данных пользователей заблокировал популярный во всём мире и в том числе в России и в том числе у наших дальнобойщиков голосовой сервисПриложение позволяет создавать каналы для большого количества пользователей, наподобие рации. Им активно пользовались водители большегрузов, которые продолжают в разных регионах требовать отмены системы «». Акции протеста не стихают несколько недель и по сообщениям ряда СМИ набирают обороты.Кроме того Роскомнадзор разработал поправки в проект закона о запрете обхода блокировок сайтов. Изменения обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать запрещённые сайты, в противном случае их самих заблокируют. И это ещё не всё. Правительство в феврале внесло в Госдуму законопроект о блокировке зеркал пиратских сайтов без решения суда. Документ также обяжет операторов поисковых систем удалять данные о заблокированных страницах, а также их зеркалах. Закона ещё нет, но это не мешает Роскомндазору постоянно вносить в свой реестр зеркала запрещённых сайтов.О разблокировке так и не смогла договориться с российскими властями социальная сеть LinkedIn. Роскомнадзор внёс её в реестр нарушителей закона в ноябре. Она стала первой из числа крупнейших социальных сетей заблокированных в России.К Рунету у генпрокурора России личные счеты. В прошлом году в сети появились материалы о противозаконной деятельности семьи Чаек. Впрочем, расследований прокуратуры в отношении генпрокурора не последовало.

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