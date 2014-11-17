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Flytxt привлек $11 миллионов, чтобы эффективнее собирать данные о клиентах

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Flytxt привлек $11 миллионов, чтобы эффективнее собирать данные о клиентах

Flytxt, расположенная в Ньювегейне (Голландия) компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для анализа клиентских данных, получила 11 миллионов долларов финансирования. Инвестором выступила компания DAH Beteiligungs GmbH, связанная с семейным офисом Hopp.

Компания планирует использовать привлеченные средства для проведения научно-исследовательских работ, чтобы продолжить развитие своего программного продукта в целях дальнейшего роста в телекоммуникационной отрасли.


Под руководством Винода Васудевана, выполняющего обязанности генерального директора компании, Flytxt предоставляет продукт корпоративного класса для анализа данных о клиентах, который может принимать, обрабатывать и анализировать большой объем клиентских данных в целях получения ценной информации. Продукт также имеет встроенные приложения, чтобы использовать эти данные для привлечения клиентов и предоставления цифровых услуг. Компания обслуживает более 100 клиентов, включая некоторые из крупнейших телекоммуникационных компаний, финансовых учреждений и мировых брендов в 40 странах.

В частности, в области мобильной рекламы Flytxt предоставляет решение для измерения количества аудитории той же телекоммуникационной компании и число людей, о которых собирается информация, составляет миллионы человек, а не несколько сотен, как это обычно делается в сегодняшних системах измерения количества аудитории. Собираются данные о реальных людях, что представляет огромный интерес для мировых брендов. Движение аудитории может быть измерено и проанализировано в течение некоторых периодов дня, а также в течение некоторого количества дней в году, что позволяет составлять планы на определенный сезон. Визуализация предоставляет интуитивный способ осмыслить данные аудитории для использования с такими инструментами, как OOH Valuation или инфраструктурного планирования.

Flytxt также имеет офисы в Дубае и Индии с региональным присутствием в Париже, Лондоне, Сингапуре, Найроби и Мехико.

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