Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сигналы БО teamspeak

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В этом разделе публикуются торговые сигналы бинарных опционов.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:45
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.01.2016
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Сигналы БО teamspeak
Вообщем ситуация следующая уважаемые знатоки и инвесторы. Как для вас уже не новость в интернете полно всяких сайтов по предоставления торговых сигналов на бинарных опционах. Но вот моя история. Я в поисках заработка искал так сказать приключения на свою ж. Собственно удача что ли мне улыбнулась и я зазнакомился по великой удаче с человеком который занимается БО. Он профессионал своего дела. И тут я предложил ему давать его сигналы людям. Ну не бесплатно конечно. Но это всего лишь слова. На деле оказалось (что и логично), что люди тебе ни в какую не верят, что типа у тебя трейдер, профессиональный да да И всё в этом роде. Мы создали группу в вк и только начинаем раскручиваться. Вообщем я хочу оставить эту запись здесь как говорится для привлечения посетителей. Мы хотим для начала доказать народу, что мы не разводим. У нас нет реферальных ссылок для регистрации, ни платных сигналов (пока что), ни рекламы. То есть пока для раскрутки это просто чистый альтруизм. Если кто занимается БО и знает что это такое, то пускай обратит внимание на нашу работу. Ведь вы ничего не потеряете, просто попробуете. Даже можете не ставить свои деньги, можете и демо. Мы просто хотим чтоб народ убедился в том, что мы умее делать деньги на этой платформе. У меня всё. Ссылка на группу не вставляется, т к имею 0 сообщений тут. Пишите мне письмо и я дам ссылку на группу. Попробуйте и вы поймёте, что сделали правильные выбор.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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