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Vantiv приобретает Paymetric

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Vantiv приобретает Paymetric

Vantiv Inc. (NYSE: VNTV), компания-поставщик услуг по обработке платежей и связанных с ними технологических решений для торговых и финансовых учреждений, собирается приобрести компанию Paymetric, занимающуюся предоставлением решений для автоматизации потоков B2B-платежей в корпоративных системах.

Сумма сделки, которая, как ожидается, будет закрыта во втором квартале 2017 года при условии соблюдения антимонопольного законодательства США и других обычных условий, не раскрывается по договоренности сторон.

Под руководством Чарльза Друкера, выполняющего обязанности президента и главного исполнительного директора компании, Vantiv предлагает полный набор традиционных и инновационных решений для обработки платежей и технологических решений для торговых и финансовых институций всех размеров, что позволяет им решать свои вопросы по обработке платежей через единого поставщика услуг. Данное приобретение является продолжением стратегии "слияния и поглощения", позволяя компании расширять каналы роста, включая интегрированные платежи, электронную коммерцию и торговый банк.

Под руководством Асифа Рамджи, выполняющего обязанности президента и главного исполнительного директора, компания Paymetric автоматизирует потоки B2B-платежей в корпоративных системах, включая SAP, Oracle, Hybris, Salesforce и другие. Также проходит процесс токенизации платежных данных внутри этих систем, чтобы обеспечить безопасное хранение информации о клиентах и истории.

Одним из направлений, где предоставляет услуги Paymetric, являются мобильные платежи. Для обеспечения безопасности мобильных платежей Paymetric защищает владельца карты и другие важные данные, используя шифрование "точка-точка" (Point-to-Point), что позволяет обезопасить платежные данные до того, как мобильное устройство их получит. Данные карты, вводимые на мобильном устройстве, перехватываются и заменяются безопасным токеном, который затем используется для всей обработки платежей. Это минимизирует риск потери конфиденциальных данных. Поддерживаются устройства как на Android, так и на iOS.

Paymetric является портфельной компанией Francisco Partners.

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