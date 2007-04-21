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Биткойн обошел все фиатные валюты по показателям роста

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Биткойн обошел все фиатные валюты по показателям роста
Цена биткойна повысилась почти на 30% с начала года, невзирая на опасения по поводу хардфорка, отказ американской комиссии по ценным бумагам в регистрации биржевого биткойн-фонда и происшествия на китайских биржах.



Цена биткойна показывает бОльшие показатели прибыли, нежели акции большинства популярных компаний, включая Apple, Facebook, Amazon и Google. Что удивительно, биткойн даже не является самой эффективной криптовалютой 2017 года – по крайней мере, пока. До сих пор Dash, Ethereum и Monero имели больший прирост стоимости, по данным blocklink.info.



Из традиционной сферы финансов только акции Moneygram (50%) и Tesla (41%) показали больший рост, чем цена биткойна.



Среди фиатных валют, которые биткойн обошел по темпам роста, покачто лидируют мексиканский песо (11%), российский рубль (10%) и японская йена (6%).

Существует несколько причин, по которым цена биткойна в настоящее время растет. Самым важным фактором является возрастающая возможность активации Segregated Witness (SegWit).

Прежде всего, технология SegWit – это пластичность транзакций. Кроме того, он увеличивает пропускную способность сети и снимает проблему масштабирования. Опыт других криптовалютных сетей, таких как Litecoin, активировавших SegWit, свидетельствует о том что это решение способствует также значительному повышению их стоимости.

Многие комментаторы ожидают, что цена биткойна вскоре превзойдет его рекордный максимум в районе 1277 долларов, поскольку активация SegWit в этом году становится все более вероятной.

Цена лайткойна увеличилась в четыре раза после того, как ее основатель Чарли Ли объявил о поддержке SegWit. Генеральный директор Bitfury Джордж Киквадзе полагает, что цена BTC может также значительно возрасти после активации SegWit Биткойном.

В то же время поддержка конкурирующего решения, Bitcoin Unlimited, кажется, ослабевает. Ранее количество его узлов упало с 730 до 259, согласно Coin.dance, и точная причина этого пока не ясна.

Более того, 88% пользователей Биткойна теперь “поддерживают” или “готовы” к SegWit, и только 6% из них голосуют против. Bitcoin Unlimited же поддерживают 23% пользователей, и 30% голосуют против.

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