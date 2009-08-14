w3adz.com - Новый многообещающий букс

Не являюсь админом и лично с ним не знаком!
w3adz.com
– новый привлекательный букс c минимальной выплатой в 2$, обещающий 100% отбития своего вклада
Коротко о буксе:
В данный момент идет еще акция - каждый пользователь до 20000 получает бесплатно 7-дневный голд статус и 0.05$ на баланс покупок.
- Открытие букса было 7 апреля 2017
- Про Админа известно, что он из Дании
- Присутсвует 7-уровневая реферальная система
- Есть прямая связь с рефералами
- Можно покупать акции букса для пассивного дохода
Основная особенность - 100% возврата вложенных средств.
Пояснение
: если к концу платного членства вы не вывели сумму своих инвестиций, то админ компенсирует вам это и даст еще небольшой бонус.
В зависимости от вашего статуса вы можете заработать до 147% вложений:
В зависимости от вашего членства прямые и арендованные рефералы зарабатывают согласно следующей таблице:
При покупке апдейта рефералом вы получаете комиссию с учетом вашего членства:
Про меня
: на буксе недавно, пока арендовал 100 рефералов и смотрю как они работают. Выкладываю ежедневно статистику на форум букса. Буду здесь её дублировать, чтобы вы могли лучше понять ситуацию на данный момент.
Моя первая выплата
P.S. Желаю проекту долголетия, а нам - хорошего дохода!