Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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w3adz.com - Новый многообещающий букс

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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Старый Сегодня, 21:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 101
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
w3adz.com - Новый многообещающий букс
Не являюсь админом и лично с ним не знаком!

w3adz.com – новый привлекательный букс c минимальной выплатой в 2$, обещающий 100% отбития своего вклада

Коротко о буксе:
  • Открытие букса было 7 апреля 2017
  • Про Админа известно, что он из Дании
  • Присутсвует 7-уровневая реферальная система
  • Есть прямая связь с рефералами
  • Можно покупать акции букса для пассивного дохода

В данный момент идет еще акция - каждый пользователь до 20000 получает бесплатно 7-дневный голд статус и 0.05$ на баланс покупок.

Основная особенность - 100% возврата вложенных средств.

Пояснение: если к концу платного членства вы не вывели сумму своих инвестиций, то админ компенсирует вам это и даст еще небольшой бонус.

В зависимости от вашего статуса вы можете заработать до 147% вложений:


В зависимости от вашего членства прямые и арендованные рефералы зарабатывают согласно следующей таблице:


При покупке апдейта рефералом вы получаете комиссию с учетом вашего членства:



Про меня: на буксе недавно, пока арендовал 100 рефералов и смотрю как они работают. Выкладываю ежедневно статистику на форум букса. Буду здесь её дублировать, чтобы вы могли лучше понять ситуацию на данный момент.

Моя первая выплата


P.S. Желаю проекту долголетия, а нам - хорошего дохода!
__________________
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Последний раз редактировалось dm451; Сегодня в 21:20.
dm451 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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