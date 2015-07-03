Nvidia добавляет 6 ИИ-стартапов в свой инвестиционный портфель
Когда Nvidia делает инвестиции в ИИ-стартап, это само по себе наводит на мысль, что разработчик GPU по существу во многом поддерживает современный ИИ, и поэтому он, вероятно, следит за гаммой потенциальных применений его технологий на протяжении многих лет и основательно разбирается в том, что может сработать, а что нет.
Шесть новых компаний получили не только внимание, но и финансирование от Nvidia через ее инвестиционное подразделение GPU Ventures.
В эту шестерку вошли компании со всего мира с различными направлениями бизнеса и отрасли, включая торговую аналитику, интеллектуальный анализ данных, разработку беспилотных автомобилей, интерфейсы с голосовым управлением, прогнозирование погоды и визуализирующие технологии в медицине. Разнообразие различных применений – это отчасти стратегия, поскольку оно хорошо демонстрирует большой диапазон технологий Nvidia в плане потенциальных приложений в этой растущей области.
У Nvidia также появился новый веб-сайт, посвященный GPU Ventures, включая полный список его текущего портфеля и запись предыдущих инвестиций.
Ниже приведен список компаний, которые входят в инвестиционный портфель GPU Ventures:
ABEJA - стартап из Токио в сфере торговой аналитики с применением искусственного интеллекта.
Datalogue - Нью-Йоркская платформа для интеллектуального анализа данных, разработанная в Корнельском университете.
Optimus Ride - многообещающая технологическая компания из MIT, которая разрабатывает полностью автономные автомобили.
SoundHound – стартап из Силиконовой долины, который работает над созданием авторизованных виртуальных машин с поддержкой голосовой активации.
TempoQuest – стартап из Боулдера (Колорадо), который прогнозирует погоду.
Zebra Medical - израильский стартап, использующий ИИ для распонавания медицинских снимков.