В Кабмине не видят никаких оснований затягивать введение трехуровневой пенсионной...
В Кабмине не видят никаких оснований затягивать введение трехуровневой пенсионной системы
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не видит оснований откладывать введение в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина, со ссылкой на эфир радио “Голос столицы”.
“Мы не должны ограничивать пенсионную реформу лишь частичными изменениями солидарной системы. Без введения элементов накопительной системы и создания возможности для работы негосударственных пенсионных фондов, при любой пенсионной реформе человек будет получать только около 60% средств”, – заявил Розенко.
По его словам, людям необходимо дать возможность самим формировать пенсию через современные инструменты накопительной системы и негосударственных пенсионных фондов. Он добавил, что проблемы с введением накопительной системы, о которых сообщают некоторые эксперты, можно решить в рамках принятия соответствующего закона.
“Правительством внесен соответствующий законопроект №4608, который может решить все нормативные вопросы, связанные с введением накопительной системы. Этот закон мог бы стать одним из элементов пенсионной реформы”, – резюмировал Розенко.
Re: В Кабмине не видят никаких оснований затягивать введение трехуровневой пенсионной
Цитата:
Сообщение от moskva
Без введения элементов накопительной системы и создания возможности для работы негосударственных пенсионных фондов
Мы это уже все проходили.Накопительная часть пенсии заморожена и используется государством по своему усмотрению,а НПО либо ликвидировались,либо присвоили деньги пенсионеров.Власти в свое время (по заявлениям)хотело как лучше,а получилось как всегда.