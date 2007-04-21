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Биткойн-стартап Ripio закрыл раунд финансирования при участии Overstock

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Биткойн-стартап Ripio закрыл раунд финансирования при участии Overstock
Биткойн-стартап Ripio, ранее известный как Bitpagos, официально закрыл цикл финансирования серии А при участии Overstock, вложившей в компанию 428 000 долларов.



Раунд финансирования проводился под руководством китайского венчурного фонда Huiyin Blockchain Venture и привлек в общей сложности 2,25 миллиона долларов.

В интервью старший вице-президент Ripio Дэвид Гарсиа сказал, что в дополнение к запуску новых функций на своей платформе его фирма стремится в ближайшие месяцы расширить свою деятельность на Мексику и Колумбию.

Гарсия сказал:
Цитата:
“Мы надеемся использовать средства для сохранения лидирующих позиций в тех странах, где мы уже работаем, а также для расширения нашей деятельности на новые страны”.
Фирма, базирующаяся в Аргентине, в которой в настоящее время работают 25 человек, уже расширила сферу своей деятельности на Бразилию и намерена закрепиться на новых рынках уже в конце этого квартала.

Стартап, являющийся биткойн-биржей и предоставляющий платежные и кредитные услуги, заявляет, что на сегодняшний день насчитывает 70000 пользователей, что на 10000 больше, чем в январе.

По оценкам экспертов, 70% (около 400 миллионов) людей в регионе либо не имеют банковского счета, либо их доступ к финансовым услугам недостаточен для удовлетворения основных потребностей.

“В платежном пространстве, – говорит президент Medici и председатель Overstock Джонатан Джонсон – чувствуется, что блокчейн очень хорошо расположен к людям, не охваченным банковскими услугами, а современные технологии и системы – нет”.

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