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В Финляндии изымают из оборота юбилейную монету с расстрелом (фото)

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В Финляндии изымают из оборота юбилейную монету с расстрелом (фото)
В Финляндии изымают из обращения юбилейную монету с изображением расстрела времен гражданской войны. Об этом заявил министр финансов Петтери Орпо.

“Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с совершенно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости”, – сказал Орпо.



Поего словам, Министерство финансов принимает решение по выпуску денег, однако за внешний вид отвечает специальная художественная комиссия.

“Финляндии 100 лет, мы вместе, мы единая нация. Я просто не понимаю, как это могло произойти”, – сказал Орпо.

По материалам Корреспондент.net
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