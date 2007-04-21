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Российский стартап RusBit наладил производство криптоматов

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Российский стартап RusBit наладил производство криптоматов
Стартап из Уфы RusBit limited наладил производство криптоматов. Целью проекта является интеграция биткоин-банкоматов во все регионы России и страны СНГ.



На сайте проекта указано, что компания предлагает платежные терминалы от производителя «под ключ» с надежными комплектующими, с гарантией, постсервисным обслуживанием и периодическим обновлением. Комплектующие терминалов произведены в Канаде, Италии и Южной Корее. Терминалы работают на базе ПО собственной разработки. Цена криптомата начинается от 120 000 рублей / 2200 USD.

Также компания предоставляет круглосуточную техническую поддержку клиентов, долгосрочное обслуживание счета, юридическую поддержку и бухгалтерские услуги.

Ранее сообщалось о том, что в мире насчитывается более 1000 биткоин-банкоматов.

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