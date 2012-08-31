Курс биткоина на крупнейших биржах поднялся выше $1300

В среду, 26 апреля, курс биткоина продолжил рост и по состоянию на 17:00 GMT превысил $1300 на большинстве крупнейших бирж.
Последний раз на этих отметках первая криптовалюта торговалась в начале марта. Тогда цена биткоина в определенный момент достигала $1350 на Bitstamp.
На момент публикации курс биткоина достиг $1309 на Bitstamp, $1309 на Kraken, $1312 на GDAX и $1307 на Gemini.
Нынешний рост происходит на фоне вчерашней новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США пересмотрит свое прежнее решение по биткоин-ETF братьев Уинклвоссов, а также отображает возросшую уверенность инвесторов.
Кроме того, маловероятной представляется и перспектива хардфорка, которая еще некоторое время казалась достаточно высокой и в какой-то момент обвалила курс биткоина ниже $900.
В то же время нельзя сбрасывать со счетов и последние проблемы ряда бирж с банковскими структурами, в результате которых они были вынуждены остановить прием депозитов и выплаты в фиате. В результате этого биткоин торгуется значительно выше (более $1400 на момент публикации) на таких площадках, как Bifinex и Poloniex.