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Стартап AIDoc Medical привлек $7 млн для анализа медицинских снимков с помощью AI

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Стартап AIDoc Medical привлек $7 млн для анализа медицинских снимков с помощью AI


Пока мы еще далеки от того времени, когда искусственный интеллект сможет полностью заменить врачей, но уже имеется много случаев использования AI для значительного расширения возможностей медицинских сотрудников. Одно из данных направлений касается медицинской визуализации, где искусственный интеллект и компьютерное зрение помогают при медицинском сканировании и анализе изображений, чтобы помочь рентгенологам и другим врачам.

Одним из стартапов, работающих в этом пространстве, является AIdoc Medical. Данная компания разработала то, что один из ее основателей и главный исполнительный директор Элад Валач описывает как искусственный интеллект, который может выявлять различные визуальные аномалии в медицинских снимках. Эта технология специально разработана, чтобы вписаться в существующую рабочую среду рентгенолога для повышения эффективности его работы.



”За последние несколько лет количество исследований в сфере компьютерной томографии и МРТ-исследований резко возросло, в то время как численность рентгенологов осталась практически неизменной. Это привело к тому, что сегодня медицинский анализ изображений становится проблемным местом в индустрии здравоохранения“, – комментирует он. ”Мы активно поддерживаем рентгенологов в этом процессе. Сейчас они работают очень усердно, чтобы справиться с постоянно растущими требованиями, но есть определенные ограничения в объеме работы, который они могут самостоятельно выполнить“.

Инновационное решение израильского стартапа – это система искусственного интеллекта, способная выявлять по снимкам любые визуальные отклонения в анатомическом строении человека, которые могут заинтересовать врачей. ”Этим мы значительно упрощаем работу рентгенологам“, – объясняет Валач.

Что касается конкурентов, то главный исполнительный директор AIdoc Medical назвал в качестве своего главного конкурента IBM Watson Health, при этом уточнив, что его подход кардинально отличается. ”IBM стремится самостоятельно определять диагноз пациента, другими словами, контролировать весь процесс от начала до конца. Для этого требуется максимально сосредоточиться на узком наборе патологий“, – отметил он.



Метод, который использует AIDoc Medical заключается в том, чтобы предложить врачам что-то более базовое, но при этом охватывающее более широкий набор патологий. ”Мы понимаем, что для того, чтобы действительно изменить ситуацию в медицине, нам не хватит одной или двух патологий. Мы должны быть гораздо более всеобъемлющими, и поэтому разработали новую технологию глубокого обучения, которая способна выявлять всевозможные аномалии“.

Еще одна компания из данной индустрии – Zebra Medical Vision, которая, по словам Валача, в основном сосредоточена на ретроспективном анализе побочных результатов. Проще говоря, она помогает страховым компаниям обнаруживать нездоровых пациентов, которым может потребоваться дополнительное лечение.

Также стоит отметить стартап MedyMatch, применяющий «глубокое видение» и расширенную когнитивную аналитику для анализа медицинских изображений, но с главным акцентом на быструю диагностику симптомов инсульта.

Тем временем стартап AIDoc Medical привлек 7 миллионов долларов инвестиций. Текущий инвестиционный раунд возглавила израильская венчурная компания TLV Partners, с участием целого ряда действующих инвесторов, включая Magma Ventures и Emerge. Стартап планирует использовать новое финансирование для расширения своей команды разработчиков и маркетинговых отделов, как в США, так и в Израиле.

”Прогресс в области искусственного интеллекта со стороны ведущих технологических компаний, открытый поиск AI-технологий, снижение стоимости вычислительных мощностей и доступность цифровых данных создали прекрасные условия для значительных инноваций, использующих искусственный интеллект в нескольких традиционных индустриях“, – заявила Рона Сегев, соучредитель TLV Partners. ”Мы рады присоединиться к этому процессу, чтобы покорить огромный рынок диагностики по медицинским изображениям“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/04/26/aidoc-medical/

https://text.ru/antiplagiat/5900c408f1eae
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