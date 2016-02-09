OverOps привлек $30 млн. для помощи разработчикам в поиске ошибок приложений
Израильская компания OverOps , предоставляющая разработчикам инструменты для проверки своих приложений и выявления ошибок, привлекла $30 млн.
Компания планирует направить финансирование на расширение своей продукции на рынке корпоративного программного обеспечения. Лид-инвестором раунда выступил уже инвестировавший в компанию ранее фонд Lightspeed Venture Partners, также финансирование предоставил Menlo Ventures и еще один прежний инвестор.
Компания видит свое преимущество в предоставлении доступа к инструментам с уникальными возможностями, которые способны помочь разработчикам выявить на каком этапе с их приложениями происходят загвоздки. Как правило ошибки в приложениях становятся сущим кошмаром для тех, кто их ищет и пытается исправить, потому что для этого разработчикам приходится часами копаться в журналах.
Программное обеспечение Overops предлагает так называемый «интеллектуальный уровень» для каждого файла в журнале, который дает немедленную информацию о причине ошибок приложения.
Главный исполнительный директор OverOps Таль Вайс считает, что у компании есть хорошие возможности для дальнейшего продвижения, поскольку на рынке нет другого такого инструмента, который мог бы конкурировать с OverOps . Платформа Overops имеет нечто общее с инструментами производительности приложений, такими как приложения AppDynamics, недавно приобретенные Cisco Systems и New Relic, но инструменты Overops значительно лучше и способны углубить проверку надежности приложений для выявления причин ошибок.
По словам Вайса этого никто больше не может:
«OverOps - это единственный инструмент, который может помочь разработчикам найти причины разрыва кода, предоставляя исходный код и состояние переменной во всем стеке вызовов для каждой ошибки и исключения».
И судя по количеству клиентов компании многие согласны с утверждением ее директора. Несмотря на то, что компании не исполнилось и шести лет, ее услугами пользуются более 250 корпоративных клиентов, включая Comcast, Samsung Electronics, Tripadvisor., Kaiser Permanente и многих других. Однако Вайсу этого мало и он стремится использовать новые средства для увеличения продаж, маркетинга и инженерных разработок компании как в США, так и за рубежом.
«Наша главная цель - преобразовать и представить себе, как машинные данные регистрируются и используются, чтобы сделать это в 100 раз быстрее и умнее», - сказал Вайс. «Нашей краткосрочной целью является добавление поддержки большего количества языков и расширение нашего предложения DevOps».